Ticketmaster: negli USA mostrati i prezzi totali

Dallo scorso 12 maggio, Ticketmaster ha reso operativa una novità importante per tutti gli utenti statunitensi. Grazie a quest’ultima, i prezzi dei biglietti per concerti ed eventi saranno mostrati in modo chiaro e completo fin dall’inizio della ricerca. La piattaforma ha, infatti, adottato un sistema chiamato “All In Prices”. Quest’ultimo permette agli utenti di conoscere il costo finale del biglietto, comprensivo delle commissioni di servizio sin dal primo clic. Sono però escluse le imposte. Secondo quanto dichiarato da Ticketmaster, il prezzo visualizzato inizialmente sarà esattamente quello che l’utente troverà alla cassa al momento del pagamento, senza costi nascosti o incrementi inattesi.

Ticketmaster: novità sul costo finale mostrato all’inizio dell’acquisto

Un cambiamento importante, pensato per proteggere i consumatori. Oltre che permettere loro di prendere decisioni d’acquisto più informate. Ticketmaster ha evidenziato come tale modalità aiuta il pubblico a individuare le soluzioni più compatibili al proprio budget. Tale mossa arriva dopo anni di critiche nei confronti della piattaforma. Quest’ultima è stata spesso accusata di comportamenti poco trasparenti e di sfruttare una posizione dominante nel mercato per aumentare i prezzi.

A ciò si sono aggiunte anche le polemiche legate alla gestione delle code virtuali, emerse in particolare durante il caos per la vendita dei biglietti del tour di Taylor Swift nel 2022. In tale occasione molti fan hanno denunciato tempi di attesa infiniti e una piattaforma in tilt. Per rispondere a tale contestazioni, Ticketmaster ha anche annunciato alcuni miglioramenti tecnologici volti a rendere più trasparente e affidabile l’esperienza di acquisto. Ora gli utenti riceveranno aggiornamenti in tempo reale sulla disponibilità dei biglietti, saranno informati quando i tempi di attesa superano i trenta minuti e potranno conoscere in ogni momento quante persone sono davanti a loro nella coda virtuale. Con tali modifiche, Ticketmaster punta a riconquistare la fiducia degli utenti. Offrendo un servizio più equo e coerente con le aspettative del mercato attuale.