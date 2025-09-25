Snapdragon X2 Elite Extreme e Snapdragon X2 Elite: ecco le caratteristiche dei nuovi processori

Nel panorama sempre più competitivo dei processori per computer portatili, l’attenzione si concentra oggi sulle nuove piattaforme Snapdragon X2 Elite Extreme e Snapdragon X2 Elite. Quest’ultime sono state presentate da Qualcomm come un passo avanti significativo nella ricerca di un equilibrio tra prestazioni elevate, efficienza energetica e capacità di intelligenza artificiale. La sfida lanciata è quella di offrire ai PC Windows strumenti di elaborazione di nuova generazione. Pensati non solo per migliorare la produttività quotidiana, ma anche per supportare scenari complessi di creatività e ricerca. Il debutto commerciale dei primi dispositivi equipaggiati con la piattaforma Snapdragon X2 Elite è previsto per la prima metà del 2026.
Qualcomm presenta i nuovi Snapdragon X2 Elite Extreme e Snapdragon X2 Elite
Il modello X2 Elite Extreme si rivolge in modo mirato a chi utilizza macchine sottili e leggere. Senza rinunciare alla potenza di calcolo necessaria per analisi avanzate, editing professionale o applicazioni scientifiche. L’architettura di tale chip si distingue per una CPU capace di prestazioni fino al 75% più veloci rispetto alla concorrenza a pari consumo energetico. Mentre la GPU Qualcomm Adreno introduce un miglioramento di oltre due volte in termini di efficienza per watt rispetto alla generazione precedente. A ciò si aggiunge una NPU Qualcomm Hexagon con capacità di 80 TOPS, la più rapida finora per i laptop. Elemento che consente di gestire simultaneamente applicazioni di intelligenza artificiale integrate nei PC Copilot+.
La piattaforma X2 Elite, invece, punta a consolidare il segmento premium dei computer portatili. Con un’attenzione particolare al multitasking fluido e all’autonomia prolungata. In tal caso, le prestazioni migliorano fino al 31% alla stessa potenza operativa. Mentre i consumi si riducono fino al 43% rispetto al passato. Anche qui la NPU da 80 TOPS garantisce un supporto continuo alle esperienze di intelligenza artificiale. Rafforzando la promessa di un utilizzo intensivo senza compromettere la durata della batteria, un aspetto sempre più rilevante per chi lavora in mobilità.
Le dichiarazioni di Qualcomm sottolineano l’intento di rafforzare la propria leadership in un mercato in rapido mutamento. Scenario dove intelligenza artificiale, connettività avanzata e ottimizzazione energetica diventano elementi imprescindibili. I due nuovi processori si inseriscono in un percorso di innovazione che mira a ridefinire le possibilità d’uso dei PC. Ampliando il ventaglio di applicazioni e rendendo accessibili esperienze digitali fino a poco tempo fa considerate troppo onerose in termini di calcolo o consumo.