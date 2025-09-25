DJI Osmo Nano: l’action cam che si indossa e che libera le mani, RECENSIONE

Copertina dji osmo nano

Da utente affezionato ai prodotti DJI – che si tratti di gimbal o action cam (adoro alla follia i droni e la Osmo Pocket 3) – appena ho sentito parlare di una nuova fotocamera indossabile a mani libere mi si sono drizzate le antenne. “Indossabile davvero? E non tipo quelle che ti promettono la luna e poi ti lasciano con un ingombro fastidioso al collo?”. La mia curiosità era alle stelle.

Così, quando è arrivata tra le mani Osmo Nano, non ho perso tempo: l’ho testata a fondo e le promesse sulla carta erano tante: design magnetico, peso piuma, sensore da 1/1.3″, video in 4K/60fps e stabilizzazione avanzata. Ma com’è davvero nella vita di tutti i giorni? Pensate che io la voglio usare come mia nuova camera da vlog-recensioni. Spoiler: mi ha sorpreso, e non solo per le dimensioni.

https://youtu.be/00xEcoqWIvw

Design e estetica

La prima cosa che colpisce: è minuscola. Solo 52 grammi di peso e meno di 6 cm di lunghezza, ma senza sembrare fragile. Il corpo è solido, il magnete è fortissimo (non si stacca nemmeno correndo), e i vari accessori – dal dock multifunzione alla clip per cappello – permettono un livello di versatilità che raramente ho visto in una action cam. Il dock stesso è un piccolo capolavoro di ingegno: schermo OLED integrato, ricarica rapida, trasferimento file ultra veloce, comandi touch. In pratica, quando agganci la Osmo Nano, diventa una piccola “workstation portatile” per i tuoi contenuti.

L’interfaccia utente è semplice, con gesture e controlli via dock oppure via tocco diretto. Il passaggio tra ripresa verticale e orizzontale è fluido, senza dover smontare nulla. E per chi ama l’autonomia totale: puoi avviare la registrazione con un cenno del capo. Fantascienza? No, è realtà.

Novità principali

Rispetto a qualsiasi action cam compatta vista finora, DJI Osmo Nano alza l’asticella in vari modi:

Magnetismo intelligente a doppia faccia : puoi indossarla su cappelli, collari per animali, caschi… e cambia orientamento da sola.

: puoi indossarla su cappelli, collari per animali, caschi… e cambia orientamento da sola. Riprese a mani libere vere : senza telecomandi, senza reggisupporti.

: senza telecomandi, senza reggisupporti. Sensore da 1/1.3″ con gamma dinamica di 13,5 stop. In pratica: grande qualità in condizioni critiche.

con gamma dinamica di 13,5 stop. In pratica: grande qualità in condizioni critiche. Registrazione 4K fino a 60fps e slow motion 4K/120fps . E il tutto in uno spazio grande come una nocciolina.

. E il tutto in uno spazio grande come una nocciolina. D-Log M e registrazione a 10 bit : editing colore professionale in post, anche con iPhone o tablet.

: editing colore professionale in post, anche con iPhone o tablet. HorizonBalancing e RockSteady 3.0 : l’immagine resta ferma anche mentre ti muovi come un pazzo in bici o skate.

: l’immagine resta ferma anche mentre ti muovi come un pazzo in bici o skate. Modalità SuperNight per le notturne : il rumore scende, il dettaglio resta.

: il rumore scende, il dettaglio resta. Un’altra chicca? Pre-registrazione: salva automaticamente qualche secondo prima della pressione REC. Perfetto per catturare momenti al volo.

Performance

L’efficienza energetica è notevole, anche grazie al dock: in 20 minuti ricarichi l’80% della batteria. Il pacchetto combo (che ho usato io) mi ha dato oltre 200 minuti di autonomia a 1080p, e circa 1 ora a 4K/30fps con la modalità Endurance.

Le prestazioni video sono davvero sopra le aspettative per una camera di queste dimensioni: la qualità dell’immagine, anche in condizioni complicate, è degna di una mirrorless entry-level. E se la monti bene (io l’ho usata con il supporto a doppio asse), le clip sono già pronte per TikTok, Reels o vlog — senza necessità di stabilizzazione in post.

Osmo Nano si integra alla perfezione nell’ecosistema DJI, soprattutto se già usi DJI Mimo o DJI Mic 2 (anche se quest’ultima non è ancora pienamente compatibile via dock). Il dock consente trasferimenti fino a 600 MB/s, e si può usare sia con Android che con Mac/PC. La connettività con smartphone è stabile, e c’è la possibilità di montaggio verticale nativo — senza adattatori. Per chi crea contenuti in formato 9:16 è una manna dal cielo. Il sistema è totalmente offline: nessuna trasmissione automatica cloud, e la gestione dei file è locale. Se serve, puoi crittografare le riprese da app.Inoltre, la registrazione vocale avviene solo se attivata manualmente: nessun rischio che parta un audio indesiderato. Una tranquillità in più per vloggers, famiglie, giornalisti in mobilità.

Pro e contro

PRO

Qualità video da urlo per le dimensioni

Super portatile e magnetica

Modalità creative davvero utili (Pre-rec, HorizonBalancing)

Dock completo e intelligente

Video a 10 bit + D-Log M

CONTRO

La stabilizzazione non è ai livelli di una GoPro Hero12

Autonomia buona ma migliorabile in 4K

Il microfono integrato è ok, ma non da studio

Non compatibile con DJI Mic 1

Conclusioni

DJI con Osmo Nano ha creato qualcosa di nuovo, e soprattutto comodo. Non è una sostituta totale di una action cam tradizionale o di una mirrorless compatta, ma è perfetta per chi vuole catturare la vita reale senza pensarci troppo.

Se sei un creator on-the-go, un viaggiatore minimalista o semplicemente un appassionato di video che non vuole portarsi dietro un arsenale… beh, questo è un accessorio da avere sempre in tasca o in zaino. La qualità c’è. L’ingombro no. E il prezzo (369€ combo base, 399€ quella da 128 GB) è giusto, considerando tutto quello che offre. La trovi su Amazon o, volendo, anche su AliExpress (qui ci sono tantissimi accessori compatibili con la camera e costano tutti pochissimo).