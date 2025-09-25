ECOVACS DEEBOT X8 OMNI imperdibile: Amazon vi offre uno sconto di 200 euro

Quale momento migliore se non questo per acquistare un robot aspirapolvere lavapavimenti? Oggi Amazon vi consente di risparmiare sull’acquisto dell’ECOVACS DEEBOT X8 OMNI grazie a un incredibile sconto del 22%. Non a caso, parliamo di un dispositivo eccellente.

Nello specifico, il DEEBOT X8 OMNI offre una potente aspirazione di 18.000Pa che aspira sporco e detriti senza lasciarne traccia. Se il pavimento è con tappeti, il DEEBOT solleva automaticamente il rullo di 10 mm, evitando di bagnare il tappeto e aumentando la potenza di aspirazione per una pulizia più profonda. Oltre a ciò, è presente la tecnologia ZeroTangle 2.0, con setole a forma di tripla V che si occupa di raccogliere e sollevare i capelli , evitando eventuali aggrovigliamenti.

ECOVACS DEEBOT X8 OMNI oggi in offerta su Amazon

Oltre a tali caratteristiche appena descritte, questo robot aspirapolvere lavapavimenti dispone di un mocio OZMO ROLLER a rullo esteso e di una spazzola laterale. Ciò consente una pulizia lungo i bordi in cui la spazzola laterale si estende per raggiungere fessure e angoli, garantendo una pulizia profonda e senza lasciare sporco o detriti.

Tuttavia, il mocio a rullo si estende durante la pulizia dei bordi e degli angoli, raggiungendo ogni punto per una pulizia completa. La spazzola e il mocio OZMO ROLLER non tralasciano nulla, garantendo una pulizia in ogni angolo, per una pulizia impeccabile. Perché aspettare ancora? Approfittate subito dello sconto Amazon per acquistare l’ECOVACS DEEBOT X8 risparmiando ben 200 euro.