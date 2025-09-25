Ad
giovedì, Settembre 25, 2025
giovedì, Settembre 25, 2025
ApprofondimentiNewsScienza e Tecnologia

Redmi Pad 2 Pro pronto per il lancio? Ecco i dettagli

Il nuovo tablet Redmi Pad 2 Pro si prepara al suo arrivo sul mercato. Scopriamo le sue caratteristiche emerse finora.

scritto da Margareth Galletta
Redmi Pad 2 Pro

Il mercato dei tablet Android si prepara ad accogliere un nuovo protagonista. Si tratta del Redmi Pad 2 Pro. Negli ultimi giorni sono emerse diverse immagini promozionali e dettagli tecnici che delineano le caratteristiche principali del dispositivo. Confermando una strategia di aggiornamento regolare da parte di Xiaomi. Il display è da 12,1 pollici. Con risoluzione 2,5K e frequenza di refresh di 120 Hz. Inoltre, il dispositivo dovrebbe adottare tecnologia LCD IPS. Riguardo l’estetica, il design del Redmi Pad 2 Pro non sorprende: le forme sono tradizionali, con cornici simmetriche e spigoli arrotondati. Il dispositivo è disponibile nella colorazione Graphite Gray. Il modulo fotografico posteriore presenta una doppia fotocamera, con un sensore principale da 8 MP affiancato da un LED flash, posizionati nell’angolo in alto a sinistra del tablet.

Redmi Pad 2 Pro: ecco cosa sappiamo sul nuovo tablet

Sotto la scocca trova spazio un SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen4. Supportato da 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione. Quest’ultima espandibile fino a 2 TB tramite microSD. L’autonomia è affidata a una batteria da 12.000 mAh, con ricarica rapida fino a 33 W e ricarica inversa a 27 W. Mentre la ricarica wireless sembra assente.

L’aspetto multimediale è curato con quattro speaker stereo agli angoli, supporto Dolby Atmos e un jack audio da 3,5 mm. Con la promessa di un “boost volume del 300%”. Alcuni dettagli restano da confermare, in particolare quelli legati alla connettività. Quest’ultima potrebbe coinvolgere solo Wi-Fi e Bluetooth. Escludendo, dunque, il supporto cellulare.

Il lancio del Redmi Pad 2 Pro potrebbe coincidere con la presentazione dei nuovi smartphone 15T di Xiaomi, prevista già la prossima settimana. La comparsa del nuovo tablet conferma come il mercato Android continui a puntare su soluzioni versatili, con un equilibrio tra prestazioni, autonomia e prezzo. La sfida futura sarà distinguersi in un settore che risulta ormai in continuo fermento. Non resta che attendere l’arrivo di maggiori informazioni ufficiali riguardo i prossimi dispositivi.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Margareth Galletta

Ciao sono Margareth, per gli amici Maggie, la vostra amichevole web writer di quartiere. Questa piccola citazione dice già tanto di me: amo il cinema, le serie tv, leggere e cantare a squarciagola i musical a teatro. Se a questo aggiungiamo la passione per la fotografia e la tecnologia direi che è facile intuire perché ho deciso di studiare e poi lavorare con la comunicazione.