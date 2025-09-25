Redmi Pad 2 Pro pronto per il lancio? Ecco i dettagli

Il mercato dei tablet Android si prepara ad accogliere un nuovo protagonista. Si tratta del Redmi Pad 2 Pro. Negli ultimi giorni sono emerse diverse immagini promozionali e dettagli tecnici che delineano le caratteristiche principali del dispositivo. Confermando una strategia di aggiornamento regolare da parte di Xiaomi. Il display è da 12,1 pollici. Con risoluzione 2,5K e frequenza di refresh di 120 Hz. Inoltre, il dispositivo dovrebbe adottare tecnologia LCD IPS. Riguardo l’estetica, il design del Redmi Pad 2 Pro non sorprende: le forme sono tradizionali, con cornici simmetriche e spigoli arrotondati. Il dispositivo è disponibile nella colorazione Graphite Gray. Il modulo fotografico posteriore presenta una doppia fotocamera, con un sensore principale da 8 MP affiancato da un LED flash, posizionati nell’angolo in alto a sinistra del tablet.

Redmi Pad 2 Pro: ecco cosa sappiamo sul nuovo tablet

Sotto la scocca trova spazio un SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen4. Supportato da 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione. Quest’ultima espandibile fino a 2 TB tramite microSD. L’autonomia è affidata a una batteria da 12.000 mAh, con ricarica rapida fino a 33 W e ricarica inversa a 27 W. Mentre la ricarica wireless sembra assente.

L’aspetto multimediale è curato con quattro speaker stereo agli angoli, supporto Dolby Atmos e un jack audio da 3,5 mm. Con la promessa di un “boost volume del 300%”. Alcuni dettagli restano da confermare, in particolare quelli legati alla connettività. Quest’ultima potrebbe coinvolgere solo Wi-Fi e Bluetooth. Escludendo, dunque, il supporto cellulare.

Il lancio del Redmi Pad 2 Pro potrebbe coincidere con la presentazione dei nuovi smartphone 15T di Xiaomi, prevista già la prossima settimana. La comparsa del nuovo tablet conferma come il mercato Android continui a puntare su soluzioni versatili, con un equilibrio tra prestazioni, autonomia e prezzo. La sfida futura sarà distinguersi in un settore che risulta ormai in continuo fermento. Non resta che attendere l’arrivo di maggiori informazioni ufficiali riguardo i prossimi dispositivi.