Xiaomi 15T su Geekbench: confermato il chip Dimensity 8400

Dopo l’apparizione del modello Xiaomi 15T Pro, tocca ora al 15T mostrarsi su Geekbench, rivelando dettagli importanti sul suo cuore hardware. Il nuovo dispositivo è stato identificato con il numero di modello 25069PTEBG e ha totalizzato 1.336 e 1.356 punti nei test AI a precisione singola e mezza, con 1.974punti nel benchmark quantizzato.

Il dato più rilevante emerso dal benchmark è la presenza del MediaTek Dimensity 8400. Ovvero un chipset con architettura a otto core, di cui uno principale a 3,25GHz, tre ad alte prestazioni a 3,00GHz e quattro dedicati all’efficienza a 2,10GHz. La piattaforma hardware sarà affiancata da 12GB di RAM e dal sistema operativo Android 15. Garantisce così fluidità nel multitasking e supporto alle ultime funzionalità software.

Xiaomi 15T: batteria, fotocamere e possibili prezzi in Europa

Le indiscrezioni però non si fermano ai dati tecnici emersi da Geekbench. Secondo fonti vicine all’azienda, lo Xiaomi 15T integrerà una batteria da 5.500mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W. Una soluzione che dovrebbe assicurare un’autonomia superiore alla generazione precedente.

Il comparto fotografico si annuncia altrettanto competitivo. Vi è infatti una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50MP, ultra-wide da 13MP e teleobiettivo da 50MP. Invece frontalmente dovrebbe esserci una camera da 32MP dedicata ai selfie. A completare la scheda tecnica, la certificazione IP69. Essa garantisce resistenza a polvere e acqua, una caratteristica sempre più richiesta dai clienti online.

Sul fronte dei prezzi, le informazioni trapelate parlano di un listino europeo che partirebbe da 649€ per la versione con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Il fratello maggiore, il 15T Pro, potrebbe invece posizionarsi a 799€ per la configurazione base. Si parla invece di 899€ per il modello da 16GB + 512GB. Entrambi dovrebbero arrivare in tre colorazioni, quali nero, grigio e oro. Insomma, con queste caratteristiche, Xiaomi mira a rafforzare la sua presenza nel settore premium. In che modo? Offrendo prestazioni elevate, autonomia generosa e un design resistente, mantenendo al tempo stesso prezzi competitivi rispetto ai rivali.