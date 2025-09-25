POCO X7 Pro in SCONTO imperdibile su AliExpress: ecco quanto costa

Tanti sconti sono ogni giorno disponibili su AliExpress, uno di questi coinvolge direttamente POCO X7 Pro, uno smartphone di fascia medio-bassa che spinge fortissimo sulle prestazioni generali, e sulla capacità di raggiungere un livello superiore al normale o agli standard a cui siamo abituati, almeno per la fascia di prezzo di posizionamento.

Osservando meglio da vicino la scheda tecnica dello smartphone notiamo sicuramente dimensioni in linea con gli altri modelli in commercio, precisamente parliamo di 195 grammi di peso, per 160,75 x 75,24 x 8,29 millimetri di spessore, oltre che la completa resistenza agli agenti atmosferici. Il processore è il MediaTek Dimensity 8400 Ultra, octa-core con frequenza di clock a 3,25GHz, che viene accoppiato con GPU Mali-G720 MC7, ma anche una configurazione con 12GB di RAM e tanta memoria interna (fino a 512GB, ma tutto dipende dalla versione che decidete di acquistare).

Il display è da 6,67 pollici di diagonale, raggiunge una risoluzione di 1220 x 2712 pixel, in cambio una densità di 446 ppi per la tecnologia AMOLED e refresh rate fino a un massimo di 120Hz di refresh rate (sempre con protezione contro urti e graffi). Il comparto fotografico, invece, è composto nella parte posteriore da due sensori: un principale da 50 megapixel e un ultragrandangolare da 8 megapixel, per una resa complessivamente discreta e di buona qualità, sempre in rapporto alla fascia di prezzo.

POCO X7 Pro: il nuovo prezzo su AliExpress

Solo in questi giorni, e precisamente fino alle 23:59 del 28 settembre 2025 (salvo esaurimento anticipato delle scorte), gli utenti possono spendere solamente 267,95 euro per l’acquisto dello smartphone, partendo ad ogni modo da un listino iniziale di 429,99 euro. L’ordine è possibile completarlo subito qui.

Alla base del prodotto possiamo trovare una batteria da 6000mAh, quantitativo più che sufficiente per riuscire comunque a garantire una buonissima usabilità quotidiana, non a discapito nemmeno della ricarica rapida, che è a 90W.