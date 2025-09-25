Leapmotor B05, svelati gli interni in attesa del debutto

La compatta elettrica di Leapmotor si prepara ad arrivare sul mercato automobilistico europeo. Il costruttore, infatti, prevede di portarla al debutto nel corso del prossimo anno. Nonostante ci siano ancora dei mesi di attesa, però, nelle scorse ore sono stati svelati alcuni importanti dettagli che contraddistingueranno la vettura.

Nello specifico, il marchio ha deciso di svelare a tutti gli appassionati quelli che sono gli interni della Leapmotor B05. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutte le novità in merito a questo nuovo modello che si prepara a conquistare gli utenti.

Leapmotor: svelati gli interni della B05

Tanta l’attesa per il debutto della nuova compatta elettriche che l’azienda automobilistica Leapmotor ha deciso di realizzare per conquistare nuovi utenti. Al fine di attirare l’attenzione, il sito del Ministero dell’Industria e dell’Information Technology cinese ha deciso di rendere noti i dettagli in merito agli interni del veicolo.

Secondo quanto diffuso, il veicolo sarà denominato Lafa 5 in Cina e il lancio ufficiale è previsto a novembre 2025 in occasione del Guangzhou Auto Show. Inoltre, l’arrivo della variante più sportiva è previsto per il 2026.

Grazie ai dettagli svelati dal MIT possiamo però capire come saranno gli interni. Nonostante Leapmotor non abbia voluto svelare foto e dettagli in merito agli interni che andranno a contraddistinguere il veicolo, oggi scopriamo importanti novità.

Le foto diffuse ci consentono di capire che l’abitacolo richiama un po’ quello del modello B10. Quest’ultimo, per chi non lo sapesse, ha fatto il suo debutto in Europa di recente. Uno stile minimalista contraddistingue la compatta elettrica B05 con un pannello della strumentazione digitale posizionato dietro al volante. Non passa, inoltre, inosservato il display per l’infotainment implementato al centro della plancia.

Le foto mostrano anche le bocchette della climatizzazione e due portabicchieri, oltre al pad per la ricarica wireless degli smartphone. Giunti a questo punto non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.