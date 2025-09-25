Ad
giovedì, Settembre 25, 2025
giovedì, Settembre 25, 2025
DomoticaNews

Google Home Premium: l’AI entra in casa con Google One

Il nuovo abbonamento Google Home Premium trasforma la domotica con AI avanzata e funzioni di sicurezza intelligenti.

scritto da Manuela Poidomani
Google Home Premium

Google cambia strategia per la casa connessa. Con l’integrazione dell’intelligenza artificiale Gemini e un nuovo servizio a pagamento chiamato Google Home Premium, l’azienda punta a rivoluzionare la gestione domestica. Ma il vero colpo di scena è che questo abbonamento non sarà indipendente. Verrà incluso direttamente in Google One, la piattaforma che già racchiude altri servizi Google come spazio cloud, Nest Aware e Fitbit Premium, almeno in alcune aree geografiche.

Google Home Premium: Gemini, automazioni vocali e app ridisegnata

Il cuore dell’offerta sarà una sicurezza domestica più intelligente. Oggi molte funzioni base dell’app Google Home sono gratuite, ma gli utenti più esigenti devono ricorrere a Nest Aware per ottenere video archiviati o notifiche avanzate. Con Google Home Premium, queste capacità verranno potenziate. L’AI Gemini, successore di Google Assistant, analizzerà i video in tempo reale, offrendo riassunti quotidiani, descrizioni dettagliate degli eventi e notifiche realmente utili. La nuova parola d’ordine è: “sicurezza che capisce ciò che vede”.

Non si tratta solo di videosorveglianza. Google sta lavorando a una versione rinnovata dell’app Google Home. Al centro ci sarà Ask Home, una funzione che consentirà di creare automazioni semplicemente scrivendo o parlando. Sarà possibile, ad esempio, impostare scenari per luci, termostati e allarmi descrivendo un comportamento desiderato, come: “accendi le luci alle 19 se il sole è già tramontato”. Un salto importante verso una domotica accessibile anche agli utenti meno esperti.

Accanto a questo, alcune funzioni già note resteranno attive. Il riconoscimento facciale dei volti familiari, le registrazioni basate sul movimento e l’accesso alla cronologia video saranno ancora disponibili. Ma arricchite dall’AI. Le indiscrezioni parlano anche di diversi livelli di abbonamento. Google Home Premium e una versione “Advanced”, che potrebbe sostituire Nest Aware Plus. Entrambe sarebbero legate ai piani superiori di Google One, come l’attuale AI Pro.

Il lancio mondiale non è ancora confermato. Tuttavia, se il modello adottato nel Regno Unito sarà esteso, ci si può aspettare un’integrazione progressiva in tutti i mercati principali.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!

Determinazione, passione ed entusiasmo sono i tre aggettivi che mi contraddistinguono nella vita e nel lavoro. Laureata in Linguaggi dei media e con un Master in Critica Giornalistica, ho intrapreso un percorso nel mondo della comunicazione, maturando competenze specifiche oltre che di media marketing. Sono una conduttrice televisiva, speaker radiofonica, sono stata autrice dei miei stessi programmi e scrivo di tutto e di più da quando ne ho memoria. Ho svolto corsi di teatro, canto, danza e recitazione e ho praticato per dieci anni pattinaggio artistico di gruppo a livello agonistico, partecipando a competizioni nazionali ed europee.