AliExpress, nuova ONDATA di sconti con prezzi giù anche dell’80%

Gli sconti che AliExpress ha deciso di attivare in questo periodo sono indiscutibilmente tra le migliori in circolazione, proprio perché rappresentano la soluzione su cui i consumatori possono fare affidamento nel momento in cui decidono di spendere poco, ma senza mai rinunciare alla qualità generale dei prodotti che andranno ad aggiungere al proprio carrello. Tutti sono spediti dall’interno dell’Unione Europea, con la certezza di ricevere la merce in tempi brevi, e soprattutto senza costi aggiuntivi.

AliExpress, quali sono i nuovi sconti di oggi

2025 Xiaomi TV Stick 4K 2nd Gen , Google TV, supporti in streaming portatili WiFi 6, assistente Netflix Google, dongle Smart TV BT5.2 – PREZZO: 50,02 euro al posto di 172,23 euro – LINK.

, Google TV, supporti in streaming portatili WiFi 6, assistente Netflix Google, dongle Smart TV BT5.2 – PREZZO: al posto di 172,23 euro – LINK. realme Buds Air 7 Auricolari Bluetooth Cuffie senza fili per smartphone realme GT7 Pro realme 14 Pro Plus 52 ore di durata della batteria – PREZZO: 35 euro al posto di 90 euro – LINK.

Auricolari Bluetooth Cuffie senza fili per smartphone realme GT7 Pro realme 14 Pro Plus 52 ore di durata della batteria – PREZZO: al posto di 90 euro – LINK. 12V 15A/8A Caricabatteria per auto intelligente Riparazione impulsi Avvio automatico Caricatore rapido Batterie al piombo per camion moto – PREZZO: 17 euro al posto di 41 euro – LINK.

intelligente Riparazione impulsi Avvio automatico Caricatore rapido Batterie al piombo per camion moto – PREZZO: al posto di 41 euro – LINK. Set di cacciaviti elettrici multifunzione da 47 pezzi, cacciavite a batteria con batteria al litio, utensili elettrici per riparazioni di manutenzione domestica, mini – PREZZO: 15 euro al posto di 39 euro – LINK.

da 47 pezzi, cacciavite a batteria con batteria al litio, utensili elettrici per riparazioni di manutenzione domestica, mini – PREZZO: al posto di 39 euro – LINK. Sejoy Water Flosser Dentale Cordless per la Pulizia dei Denti 5 Modalità Irrigatore Orale Bretelle Flossers Cleaner Portatile per Viaggi a Casa – PREZZO: 14 euro al posto di 55 euro – LINK.

Cordless per la Pulizia dei Denti 5 Modalità Irrigatore Orale Bretelle Flossers Cleaner Portatile per Viaggi a Casa – PREZZO: al posto di 55 euro – LINK. Xiaomi Redmi Pad 2 128GB/256GB ROM, – Tablet MediaTek G100-Ultra da 11″ 2.5K, WiFi 5 + Bluetooth 5.3, batteria da 9000 mAh, caricabatterie non incluso) – PREZZO: 149 euro al posto di 199 euro – LINK.

128GB/256GB ROM, – Tablet MediaTek G100-Ultra da 11″ 2.5K, WiFi 5 + Bluetooth 5.3, batteria da 9000 mAh, caricabatterie non incluso) – PREZZO: al posto di 199 euro – LINK. Pendrive MARKHOR da 256 GB per autorizzazione Apple iPhone, unità flash Vackiit Lightning Type C USB 3.0, USB C 4 in 1. Colore rosa, colore grigio USB 64 GB. – PREZZO: 21 euro al posto di 55 euro – LINK.

per autorizzazione Apple iPhone, unità flash Vackiit Lightning Type C USB 3.0, USB C 4 in 1. Colore rosa, colore grigio USB 64 GB. – PREZZO: al posto di 55 euro – LINK. Compressore d’aria elettrico portatile Xiaomi Mijia 2/2D, pompa dell’aria 2, gonfiatore digitale intelligente per il rilevamento della pressione dei pneumatici per auto, bicicletta – PREZZO: 34 euro al posto di 86 euro – LINK.