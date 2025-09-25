Iliad: tantissimi giga ad un prezzo super con questa offerta

Al giorno d’oggi, tre elementi che sicuramente non possono mai mancare sono minuti, SMS e gigabyte di traffico dati per navigare quando siamo in mobilità, questi elementi sono ovviamente presenti all’interno della promozione telefonica che decidiamo di attivare sul nostro numero di telefono e rappresentano ciò che ci permette di restare connessi con la nostra vita digitale in modo cos di conseguenza scegliere l’offerta più adatta alle nostre esigenze rappresenta uno step altrettanto fondamentale, in tal modo, avremo a disposizione tutto il necessario per un’esperienza d’uso perfetta.

Ogni utente, dunque deve visionare attentamente i cataloghi di offerte disponibili in modo da trovare quella che ritiene più adatta sia in termini di prezzo mensile da pagare sia in termini di caratteristiche garantite dal provider, in Italia per fortuna le opzioni non mancano poiché i provider sono davvero tanti e i cataloghi sono incredibilmente variegati.

Per darvi una mano all’interno di questo contesto oggi vi portiamo un’offerta garantita dall’operatore tinto di rosso Iliad che rappresenta sicuramente una scelta papabile, l’operatore è diventato un vera e propria certezza nel corso degli ultimi anni grazie ai suoi cataloghi ricchi di possibilità e ai suoi servizi davvero ineccepibili, scopriamo insieme questa nuova promozione.

Tantissimi giga per navigare

L’offerta in questione offre 250 GB di traffico dati in connessione 5G con minuti illimitati verso tutti SMS illimitati verso tutti, l’offerta a un costo di 11,99 € al mese con un costo di attivazione pari a 9,99 € che vale anche come contributo per la Sim fisica e la sua spedizione, salvo ovviamente decidiate di riceverla a casa effettuando l’attivazione online, altrimenti potete effettuare l’attivazione direttamente in un centro Iliad presso il totem disponibile nei centri commerciali vicino a voi, ovviamente l’offerta in questione garantisce anche il supporto alla portabilità da alcuni operatori virtuali, se siete interessati dunque gli step da seguire sono questi in modo da garantirvi davvero tantissimi giga per navigare.