Optima Mobile vs 1Mobile: convenienza e qualità fino a 150GB in 5G

Optima Mobile ha puntato sulla semplicità con la sua offerta Super Mobile Smart, pensata per attrarre clienti che desiderano un pacchetto completo a un costo ridotto. Il canone mensile è di 4,95 €, uno dei più bassi sul mercato, e include 100 giga in 4G, minuti illimitati e 200 SMS. L’attivazione richiede un pagamento iniziale di 9,90 € per la SIM, attualmente scontata rispetto al prezzo standard di 19,90 €, e la spedizione è gratuita. Questo rende l’offerta interessante per chi vuole contenere le spese iniziali. Un ulteriore incentivo è la possibilità di ricevere 5 € di ricarica omaggio se si porta un amico in Optima, creando un meccanismo di fidelizzazione reciproca. Inoltre, la promo è stata eletta “Prodotto dell’Anno 2025” nella categoria “Servizi Telecomunicazioni Mobile”, un riconoscimento che certifica l’apprezzamento dei consumatori.

1Mobile Speed 5G 150 Limited Edition: la rete veloce per tutti

La risposta di 1Mobile è la Speed 5G 150 Limited Edition, che per 5 € il primo mese e 6,99 € dal secondo offre 150 giga in 5G, minuti illimitati e 50 SMS. La SIM è gratuita per chi porta il numero, mentre costa 5 € per chi attiva una nuova numerazione. L’attivazione è gratuita e avviene esclusivamente tramite SPID, una procedura che garantisce sicurezza e rapidità. Essendo un MVNO su rete Vodafone, 1Mobile offre un’ottima copertura e la possibilità di sfruttare le performance del 5G dove disponibile. La combinazione di prezzo e tecnologia lo rende adatto a chi vuole navigare veloce senza spendere troppo.

Analisi del confronto

Il confronto tra le due offerte mostra due filosofie diverse. Optima punta sul prezzo più basso, mantenendo 100 giga sufficienti per un uso standard, oltre a un numero di SMS più generoso. 1Mobile, invece, alza l’asticella con 150 giga e l’accesso alla rete 5G, fattore importante per chi vive in aree coperte e vuole sfruttare download e streaming più rapidi. Il costo mensile di 1Mobile è leggermente superiore, ma il primo mese scontato compensa la differenza iniziale. Optima resta la scelta ideale per chi vuole spendere il minimo indispensabile e non ha necessità del 5G, mentre 1Mobile è indicato per chi vuole prestazioni elevate e un pacchetto dati più ampio.