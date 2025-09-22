Optima Super Mobile Smart è la promo dell’anno: ecco 100GB quasi in regalo

Nel panorama delle offerte dei gestori virtuali, Optima si distingue con una proposta che unisce prezzo competitivo e dotazione completa. La tariffa Super Mobile Smart è pensata per chi vuole navigare senza pensieri, spendendo una cifra contenuta ogni mese e senza vincoli legati all’operatore di provenienza.

Prezzo di lancio e costi di attivazione ridotti

Il canone mensile di Super Mobile Smart è di soli 4,95 €, uno dei più bassi attualmente disponibili per un’offerta con minuti illimitati e una buona quantità di traffico dati. Al momento della sottoscrizione è previsto un costo di 9,90 € per la SIM, in promozione rispetto ai 19,90 € abituali, con spedizione gratuita inclusa. Il primo pagamento complessivo è quindi di 14,85 €, cifra che copre sia l’attivazione sia il primo mese di servizio.

La promozione è aperta a tutti, senza limitazioni: chiunque può attivarla, sia che arrivi da un operatore tradizionale sia che scelga Optima come primo gestore.

100 giga e bonus per chi porta un amico

Super Mobile Smart mette a disposizione 100 giga in 4G ogni mese, una quantità più che sufficiente per streaming, social network e lavoro in mobilità. Completano l’offerta i minuti illimitati e 200 SMS verso tutti i gestori, così da avere un pacchetto completo per comunicare senza limiti.

Un’iniziativa interessante è il programma “porta un amico”: invitando un nuovo cliente, sia chi invita sia chi attiva la SIM ricevono 5 € di ricarica omaggio, un incentivo che permette di abbattere ulteriormente i costi.

Un riconoscimento di qualità

Super Mobile Smart ha ottenuto il titolo di “Eletto Prodotto dell’Anno 2025” per la categoria “Servizi Telecomunicazioni Mobile”. Il riconoscimento arriva da una ricerca di mercato condotta da Circana, che premia i prodotti e servizi più apprezzati dai consumatori.

Con un prezzo contenuto, una buona dotazione di giga e un riconoscimento di qualità, l’offerta di Optima si conferma tra le più interessanti per chi cerca convenienza e trasparenza nel mercato della telefonia mobile.