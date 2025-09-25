Very Mobile vs PosteMobile: sfida tra due offerte fino a 200GB in 5G

Very Mobile si rivolge a chi vuole un piano chiaro e senza vincoli. L’offerta di punta prevede 200 giga in 5G, minuti illimitati e SMS illimitati a soli 6,99 € al mese, con prezzo fisso per sempre. L’attivazione costa appena 0,99 € e il primo mese è gratuito, una caratteristica che permette di iniziare a usare l’offerta senza spendere subito. È possibile scegliere tra SIM fisica e eSIM, e completare l’attivazione con SPID per velocizzare i tempi. La copertura si appoggia su rete WindTre, offrendo prestazioni solide in gran parte del territorio nazionale.

PosteMobile: Creami Extra WOW 50, la promo che tutti vogliono

PosteMobile, gestore virtuale di Poste Italiane, propone Creami Extra WOW 50. Al costo di 5,99 € al mese garantisce 50 giga in 4G+, minuti illimitati e SMS illimitati. L’attivazione costa 10 € e può essere fatta online, in ufficio postale o anche telefonicamente. È un’offerta che si rivolge a chi ha un consumo dati moderato ma vuole affidabilità e la possibilità di gestire l’attivazione anche in presenza fisica, utile per chi preferisce l’assistenza tradizionale.

Very Mobile e PosteMobile offrono soluzioni differenti: ecco perché

Il confronto mette in evidenza due filosofie. Very Mobile punta su giga abbondanti e 5G a un prezzo competitivo, ideale per chi naviga molto, guarda streaming e usa hotspot. PosteMobile invece si concentra su chi preferisce una spesa più contenuta e non ha bisogno di centinaia di giga, ma apprezza la stabilità della rete e la possibilità di attivazione in ufficio postale. Entrambe garantiscono trasparenza e assenza di vincoli, ma la scelta dipende dal profilo di utilizzo: molti dati e velocità con Very, risparmio e semplicità con PosteMobile.

Gli utenti che sceglieranno uno o l’altro gestore sapranno di aver fatto la scelta giusta in quanto entrambi sono pieni di opportunità e di convenienza. Ora quindi la scelta è tutta vostra: non aspettate ancora e prendete al volo l’occasione.