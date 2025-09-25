Mercedes-Benz trasforma Papenburg in hub eolico da 140 MW

La pista prove di Mercedes-Benz a Papenburg sta vivendo una trasformazione che va ben oltre il test di motori e prototipi. Qui, dove dal 1998 ingegneri e tecnici hanno spinto le auto al limite, presto sorgeranno venti turbine eoliche capaci di generare 140 megawatt di energia, sufficiente a coprire circa un quinto del fabbisogno elettrico annuo del gruppo in Germania. Non sarà una semplice aggiunta: questo parco eolico segna un vero cambiamento nel modo in cui una grande casa automobilistica integra sostenibilità e produzione, trasformando una pista di collaudo in un hub energetico all’avanguardia.

Innovazione e sostenibilità: la nuova vita della pista Papenburg

Il progetto è guidato da UKA, che fornirà energia a Mercedes-Benz per i prossimi 25 anni, mentre Nordex e Max Bögl Wind AG si occuperanno rispettivamente degli aerogeneratori e delle torri ibride alte 164 metri. Gli ingegneri sottolineano che non si tratta solo di numeri impressionanti, ma di un esempio concreto di come un produttore indipendente di energia rinnovabile possa supportare un colosso industriale, mantenendo qualità, affidabilità e continuità.

Papenburg non sarà più solo un luogo di test: i suoi 800 ettari diventeranno un laboratorio di sostenibilità in piena regola. La pianificazione è studiata nei dettagli per ridurre al minimo l’impatto sul territorio, con un coordinamento costante tra autorità locali e comunità. Mercedes-Benz guarda oltre il singolo impianto: dal 2022 tutti gli stabilimenti operano a bilancio carbon neutral, e l’obiettivo entro il 2030 è che più del 70 per cento dell’energia impiegata provenga da fonti rinnovabili, grazie a nuovi parchi eolici, impianti solari e contratti dedicati.

Non è solo terraferma a entrare in gioco: in parallelo, un parco eolico offshore nel Mar Baltico porterà energia rinnovabile direttamente dal mare. Entrambi i progetti hanno ricevuto autorizzazioni e sono pronti per la fase operativa, con la prospettiva di rendere tutti gli stabilimenti Mercedes-Benz al 100 per cento rinnovabili entro la fine del decennio.

Quello che colpisce di Papenburg non è solo la potenza energetica, ma il messaggio che trasmette: un sito nato per testare automobili diventa simbolo di un’industria che sa guardare oltre la produzione, integrando innovazione, tecnologia e sostenibilità in un unico grande laboratorio. È un segnale chiaro: la transizione energetica non è più solo un obiettivo astratto, ma un’esperienza concreta, visibile e tangibile, che può trasformare luoghi di lavoro storici in veri protagonisti del cambiamento.