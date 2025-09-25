Iliad vs TIM: confronto tra le migliori offerte mobile fino a 300GB in 5G

Iliad ha costruito la propria reputazione sulla trasparenza e sulla promessa di tariffe fisse per sempre. La gamma attuale parte dalla TOP 150 PLUS, che con 7,99 € al mese mette sul piatto 150 giga in 4G e 20 giga dedicati al roaming in Europa. Chi vuole più traffico dati può puntare sulla TOP 250 PLUS a 9,99 € con 250 giga in 5G e 25 giga in Europa, oppure sulla TOP 300 PLUS che arriva a 300 giga in 5G per 11,99 €. In tutti i casi minuti e SMS sono illimitati e l’attivazione costa 9 € una tantum, inclusa la SIM. Anche i già clienti possono passare a queste opzioni se hanno un’offerta di prezzo inferiore.

Le offerte TIM pensate per il cambio operatore

TIM risponde con un ventaglio molto ampio. Chi arriva da Iliad e operatori virtuali può scegliere TIM Power Supreme(250 giga in 5G e 200 SMS per 7,99 €) o la più economica TIM Power Iron a 6,99 €, che offre 200 giga e minuti senza limiti. Per chi vuole il massimo, c’è la TIM Power Special New, 300 giga in 5G e 200 SMS a 9,99 €, sempre per chi proviene da Iliad o virtuali. Interessante anche TIM Young, dedicata agli under 30: 200 giga in 5G a 9,99 €.

Due strategie a confronto con Iliad e TIM: eccole

Il confronto mette in luce due filosofie. Iliad punta su pochi piani chiari, validi per tutti, con un approccio “flat” che non fa distinzioni di provenienza. TIM, al contrario, segmenta il mercato con offerte mirate a target specifici e sconti per chi arriva da determinati operatori. Entrambi i gestori includono il 5G nelle opzioni di fascia alta, ma TIM arriva a offrire fino a 300 giga allo stesso prezzo della TOP 250 di Iliad. Chi cerca semplicità e la garanzia di prezzo fisso trova in Iliad un riferimento; chi vuole sfruttare promozioni legate alla portabilità ha in TIM una scelta più articolata. Tutto sta a voi: scegliete ciò che più vi piace.