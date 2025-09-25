Xiaomi presenta il suo nuovo lampadario smart: ecco i dettagli

Nel panorama della domotica intelligente, la presentazione di un nuovo prodotto firmato Xiaomi attraverso il marchio Mijia segna un ulteriore passo per il marchio. Il debutto in Cina del Mijia Restaurant Chandelier mostra con chiarezza l’intenzione dell’azienda di proporre soluzioni non solo funzionali. Ma anche capaci di fondersi con le abitudini moderne di utilizzo degli spazi domestici. Il nuovo lampadario è pensato per la zona pranzo, ma non si limita a questo ruolo. I diversi preset di illuminazione sono, infatti, progettati per adattarsi anche ad attività come lo studio o il lavoro, riflettendo l’evoluzione delle abitazioni in ambienti multifunzione.

Xiaomi: ecco i dettagli sul nuovo Mijia Restaurant Chandelier

Il lampadario si inserisce nella famiglia di prodotti a illuminazione full-spectrum. Si tratta di una tecnologia che riproduce fedelmente le tonalità della luce naturale. Promettendo così maggiore comfort visivo. La riduzione della stanchezza oculare e l’eliminazione del fenomeno del flickering rispondono, infatti, a una domanda crescente degli utenti. I quali cercano soluzioni attente al benessere. Le dimensioni del dispositivo e l’ampiezza del fascio luminoso sono state ottimizzate. In tal modo sono in grado di coprire tavoli da 1,1 a 1,4 metri. Garantendo una luminosità di 300 lux costante e uniforme.

Riguardo il comparto tecnico, la struttura prevede una combinazione di illuminazione diretta e indiretta. Una striscia LED principale rivolta verso il basso, dotata di diffusore, assicura una luce morbida e uniforme per la tavola. La potenza massima raggiunge i 2.700 lumen, con la possibilità di modulare l’intensità a seconda delle esigenze.

Un elemento interessante riguarda la compatibilità con l’assistente vocale XiaoAI. Elemento che, al momento, risulta però limitata al mercato cinese. Inoltre, il dispositivo garantisce l’integrazione con l’ecosistema HyperConnect. La quale consente la gestione del lampadario attraverso smartphone, tablet e altri dispositivi connessi.

Un altro elemento distintivo riguarda le modalità di commercializzazione. Il lancio è avvenuto su Youpin, piattaforma di crowdfunding proprietaria di Xiaomi. La quale è attiva solo in Cina continentale. Il prezzo iniziale è fissato a 649 renminbi, circa 77 euro al cambio attuale. Il prezzo retail previsto sarà leggermente superiore, pari a 779 renminbi. Ovvero equivalenti a circa 95 euro. Al momento, non è ancora chiaro se e quando il prodotto varcherà i confini nazionali. L’arrivo del Mijia Restaurant Chandelier conferma la volontà di Xiaomi di consolidare la propria posizione nel settore smart home. Combinando innovazione tecnologica e accessibilità economica.