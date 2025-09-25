Google rivoluziona il Play Store: arriva l’assistente AI per i giochi

Google ha annunciato un importante aggiornamento del Play Store, trasformandolo in un vero e proprio hub personalizzato per app, giochi e contenuti digitali. L’interfaccia introduce un nuovo tab “You”, pensato per diventare il punto di partenza per accedere a consigli su misura, abbonamenti, ricompense e suggerimenti su audiolibri e podcast già in ascolto.

La sezione “Apps” diventa più smart, con contenuti curati su temi stagionali o di tendenza, come i playoff WNBA o Halloween, e con una nuova funzione di ricerca guidata: digitando un obiettivo come “trovare casa”, l’AI organizza le app rilevanti in categorie utili per facilitare la scelta.

Il Play Store si focalizza sul gaming con Play Games Sidekick

La novità più grande riguarda i videogiocatori. Google sta unificando l’esperienza di gioco direttamente nel Play Store, con un profilo gamer che mostra statistiche e achievement per tutti i giochi, sia su mobile che su PC. Gli utenti potranno personalizzare il proprio profilo con avatar generati dall’intelligenza artificiale e partecipare a Play Games Leagues, competizioni che premiano con Play Points in titoli come Subway Surfers.

Elemento di spicco è l’introduzione di Play Games Sidekick, una funzione che porta Gemini Live direttamente dentro i giochi. Grazie alla condivisione dello schermo, l’AI può capire il contesto di gioco e fornire consigli vocali, suggerimenti su strategie e persino soluzioni ai livelli più complessi senza uscire dall’app.

Android pensa a qualcosa che sia più di un Play Store

Con questo aggiornamento, Google mira a trasformare il Play Store da semplice negozio di app a piattaforma interattiva e personalizzata, capace di offrire suggerimenti contestuali e assistenza in tempo reale. L’integrazione di Gemini Live segna un passo importante per portare l’intelligenza artificiale sempre più al centro dell’esperienza Android, con un’attenzione particolare al mondo del gaming e alla scoperta di contenuti su misura. C’è dunque aria di novità, non resta che attendere.