Iliad Giga 200: 200 GB e chiamate illimitate a 9,99€!

Navigare tra le offerte telefoniche può diventare un vero labirinto, ma Iliad ha scelto di semplificare tutto con una proposta chiara e decisa. La sua nuova offerta, chiamata Giga 200, punta a chi non vuole più preoccuparsi di ricariche continue o di calcolare i megabyte rimasti: 200 GB al mese, insieme a minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia, con la possibilità di chiamare anche all’estero in più di sessanta destinazioni incluse. Il tutto a un prezzo che non cambia nel tempo, 9,99 euro al mese, con un costo di attivazione una tantum di 9,99 euro.

Offerta Iliad Giga 200: dati, minuti e SMS illimitati

Ciò che rende Giga 200 particolarmente interessante è la combinazione tra quantità di dati e qualità della connessione. La rete Iliad supporta 4G, 4G+ e 5G, così da sfruttare appieno la velocità disponibile nei dispositivi compatibili e nelle aree coperte dal 5G. Anche in Europa la navigazione non si ferma: l’offerta include 13 GB dedicati per il roaming, permettendo di restare connessi senza sorprese quando si viaggia, mentre il limite dei 200 GB in Italia può essere superato con la semplice accettazione del costo aggiuntivo di 0,90 euro ogni 100 MB.

L’attenzione alla semplicità non riguarda solo il prezzo, ma anche i servizi aggiuntivi: dall’hotspot per condividere la connessione, alla segreteria telefonica, fino alla possibilità di controllare il credito residuo in ogni momento. La portabilità del numero è immediata, così come l’attivazione della SIM, pensata per essere rapida e senza intoppi. Anche la tecnologia VoLTE, che consente di parlare in alta definizione senza interrompere la connessione dati, è inclusa, garantendo una qualità delle chiamate superiore a quella standard.

Con Giga 200 Iliad conferma la propria filosofia di trasparenza: nessun vincolo, nessun costo nascosto, tariffe chiare e invariabili nel tempo. L’obiettivo è rendere l’esperienza mobile più fluida e senza pensieri, per chi usa lo smartphone per lavoro, studio o intrattenimento, e vuole contare su una connessione affidabile ovunque si trovi. In un mercato dove spesso le offerte cambiano da un mese all’altro o nascondono sorprese nei dettagli, Iliad propone una soluzione chiara, completa e stabile, capace di soddisfare chi cerca libertà, velocità e controllo sulla propria vita digitale.