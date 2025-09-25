Honor inaugura l’Era Dual-Engine con Qualcomm al 2025 Snapdragon Summit

Al 2025 Snapdragon Summit in Cina, Honor ha annunciato una rivoluzione che segna l’inizio dell’Era Dual-Engine, frutto della collaborazione con Qualcomm Technologies. Questa nuova fase combina agenti AI on-device e potenza di calcolo, offrendo agli utenti un’esperienza mobile senza precedenti. Le prime soluzioni saranno disponibili con il lancio della nuova Honor Magic8 Series e del MagicPad3 Pro, entrambi equipaggiati con la piattaforma Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile.

Durante l’evento, Honor ha ribadito la centralità del proprio Alpha Plan, una strategia che guida l’azienda verso il raggiungimento di una leadership a livello mondiale per quanto riguarda i dispositivi AI. Fei, President of Products di Honor, ha sottolineato come la collaborazione con Qualcomm permetta di rivoluzionare costantemente i limiti dell’AI on-device, aprendo a un futuro condiviso e accessibile. Chris Patrick, Senior Vice President di Qualcomm, ha invece riconfermato l’importanza di una collaborazione in grado di dare vita a progressi concreti per milioni di utenti nel mondo.

Honor Magic8 Series: creatività, efficienza e gaming rivoluzionati dall’AI

Il primo motore dell’Era Dual-Engine riguarda l’intelligenza artificiale. Honor ha presentato la Low-Bit Quantization Technology, la prima su Android per modelli AI on-device. Grazie alla nuova Qualcomm Hexagon NPU, questa tecnologia aumenta la potenza di calcolo del 15%, riduce del 20% i consumi energetici e del 30% lo spazio di archiviazione. A completare il quadro arriva la Next-Generation Hybrid Retrieval Technology, capace di velocizzare la ricerca semantica combinando keyword indexing e vector indexing, migliorando le prestazioni complessive fino al 50%.

Un’attenzione particolare è stata riservata alla creatività. Con Magic Color, infatti, Honor introduce una funzione che permette di estrarre tonalità da un’immagine e applicarle a nuovi contenuti multimediali tramite un semplice comando testuale. Questa tecnologia semplifica notevolmente l’editing visivo, trasformandolo in un processo accessibile ma di livello professionale.

Il secondo motore della Dual-Engine riguarda le performance. L’architettura Hyper-Fusion Core integra i motori Honor Turbo X con la CPU Qualcomm Oryon, ottimizzando la gestione dinamica delle risorse. In più, la nuova tecnologia GPU-NPU Heterogeneous AI Super Sampling rivoluziona il gaming mobile. I titoli open-world possono passare da 60 a 120fps in risoluzione 1080p, con fluidità e stabilità paragonabili a quelle di un PC da gioco. Insomma, con il lancio di Honor Magic8 Series e Honor MagicPad3 Pro, previsto il prossimo mese in Cina, Honor e Qualcomm inaugurano ufficialmente una nuova era. Una fase in cui AI e prestazioni si uniscono per modificare le regole del mercato mobile.