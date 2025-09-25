Xiaomi annuncia ufficialmente il nuovo Redmi Pad 2 Pro

Queste ultime ore sono state molto intense per il produttore tech Xiaomi. Quest’ultimo ha infatti tenuto un importante evento durante il quale ha annunciato in primis la sua nuova serie di smartphone top di gamma, ovvero i nuovi Xiaomi 15T e Xiaomi 15T Pro. L’azienda però non si è limitata a presentare solo questi dispositivi. È stato infatti annunciato ufficialmente anche un nuovo tablet a marchio Redmi, ovvero il nuovo Redmi Pad 2 Pro. Vediamo qui di seguito le caratteristiche principali.

Xiaomi annuncia ufficialmente il nuovo tablet Redmi Pad 2 Pro

In queste ultime ore il produttore tech Xiaomi ha tolto i veli su un nuovo tablet di fascia media. Come già accennato in apertura , ci stiamo riferendo al nuovo Redmi Pad 2 Pro. In realtà, ci troviamo di fronte ad una nuova serie di modelli, ovvero Pad 2 Pro (Wi-Fi), Pad 2 Pro 5G e a Pad 2 Pro Matte Glass. Tutti e tre i modelli condividono ovviamente alcune caratteristiche.

Spicca ad esempio la presenza di un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 12.1 pollici. La risoluzione è pari a 2K ed è presente una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Più particolare per quanto riguarda il display è sicuramente il modello Matte Glass. Quest’ultimo dispone infatti di una particolare rifinitura che riduce notevolmente le luci dannose dello schermo, rendendolo molto simile alla carta.

Dal punto di vista prestazionale, a bordo dei nuovi modelli troviamo il soc di fascia media di Qualcomm. Si tratta del soc Snapdragon 7s Gen 4. In accoppiata, sono presenti tagli di memoria comprendenti fino a 8 GB di memoria RAM di tipo LPDDR4X e fino a 256 GB di storage interno. Il tablet dispone inoltre di una batteria con una capienza molto ampia pari a ben 12.000 mah con supporto alla ricarica rapida da 33W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Redmi Pad 2 Pro sarà disponibile all’acquisto ad un prezzo iniziale di circa 299 euro.