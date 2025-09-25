Huawei e le tendenze tecnologiche: l’AI sarà uno dei pilastri

Nel panorama tecnologico globale, l’attenzione si concentra sempre più sugli scenari futuri delineati dai colossi dell’innovazione. A tal proposito, Huawei ha recentemente presentato due documenti strategici. I quali offrono una visione estesa su come intelligenza artificiale, digitalizzazione e sostenibilità plasmeranno il prossimo decennio. I white paper Intelligent World 2035 e Global Digitalization and Intelligence Index 2025 tracciano una traiettoria precisa. Ciò individuando i settori in cui l’innovazione sarà destinata a produrre i maggiori impatti, tanto sul piano economico quanto su quello sociale.

Huawei: ecco le prossime prospettive tecnologiche per il marchio

Nel documento dedicato al futuro 2035 emerge una previsione ambiziosa: l’AI sarà al centro di diversi settori. Nel dettaglio, la tecnologia si insinuerà negli spazi domestici con ologrammi 3D proiettati sulle pareti. Un elemento che permetterà un’interazione con oggetti virtuali mai vista prima. Inoltre, riguardo il mondo del lavoro si assisterà ad un incremento della produttività del 60%. Ciò grazie a sistemi autonomi basati sull’AI che supporteranno le decisioni strategiche e i processi produttivi. Infine, l’azienda sostiene che l’AI sarà in grado di prevenire oltre l’80% delle malattie croniche.

E non è tutto. Il documento individua dieci macro-tendenze destinate a ridefinire i rapporti tra esseri umani e tecnologia. Tra cui spiccano l’intelligenza artificiale generale (AGI), lo sviluppo di agenti AI capaci di agire come veri partner decisionali. Particolarmente rilevante anche il tema delle infrastrutture digitali. Inoltre, è prevista la trasformazione delle interfacce grafiche in sistemi multimodali basati su linguaggio naturale e gesti. Ciò fino all’avvento di veicoli autonomi di livello avanzato.

In tale scenario, si stima che la capacità di calcolo crescerà di 100.000 volte rispetto a oggi, con un fabbisogno di archiviazione dati 500 volte superiore. I data center consumeranno enormi quantità di energia, ma la gestione intelligente favorirà un utilizzo più efficiente e l’accelerazione verso le fonti rinnovabili.

Allo stesso tempo, l’indice aggiornato al 2025 pubblicato da Huawei amplia il quadro con un’analisi più ravvicinata del presente. L’approccio scelto da Huawei propone una ridefinizione dei tradizionali fattori produttivi, trasformando terra, lavoro e capitale in dati, talenti ICT e tecnologie intelligenti. Tale nuovo schema consente di misurare la digitalizzazione attraverso indicatori innovativi che prendono in considerazione connettività, capacità di calcolo e qualità delle competenze. L’orizzonte tracciato dai due documenti non descrive soltanto un futuro tecnologico, ma delinea una trasformazione strutturale della società e dell’economia.