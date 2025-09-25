ho. Mobile vs Very Mobile: due low-cost con 5G e giga abbondanti

ho. Mobile è uno degli operatori virtuali più consolidati e propone un’offerta che costa 9,99 € al mese, senza scadenze o aumenti futuri. Al suo interno troviamo 200 giga in 5G, minuti e SMS illimitati. L’attivazione parte da 2,99 €, variabile a seconda dell’operatore di provenienza, mentre la SIM è gratuita. È possibile scegliere anche la eSIM, che costa 1,99 € e consente di completare l’attivazione in pochi minuti, evitando la spedizione fisica. La prima ricarica da 10 € è necessaria per sostenere il costo della promo. Un punto a favore è la possibilità di ricevere assistenza via WhatsApp, un canale molto comodo per risolvere problemi senza chiamate o attese.

Very Mobile e il mese in regalo che piace agli utenti

Dall’altra parte troviamo Very Mobile, che ha costruito la sua reputazione su prezzi bassi e trasparenza. La sua offerta di punta costa 6,99 € al mese e include anch’essa 200 giga in 5G, minuti e SMS illimitati. L’attivazione costa solo 0,99 € e il primo mese è gratuito. Anche Very consente di attivare la eSIM e offre la possibilità di completare la portabilità tramite SPID. Tutto molto comodo e soprattutto molto intuitivo.

Differenze e punti di forza tra Very Mobile e ho. Mobile

Entrambe le offerte mettono a disposizione la stessa quantità di giga e la copertura 5G, ma la differenza è nel prezzo e nei servizi aggiuntivi. Very Mobile risulta più economica e conveniente sul primo mese, mentre ho. Mobile garantisce un servizio clienti ben strutturato e diverse modalità di attivazione, compreso il ritiro in edicola. Chi vuole spendere il minimo può trovare in Very Mobile la soluzione ideale, mentre chi desidera un supporto clienti capillare può apprezzare la stabilità e l’esperienza d’uso offerta da ho. Mobile. Ora la scelta va agli utenti che potranno avere in ogni caso la promo che fa al caso loro. Saranno le esigenze a cambiare la storia.