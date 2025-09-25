Vodafone vs Ops! Mobile: due strade che portano fino a 300GB

Vodafone ha messo in campo tre soluzioni competitive. La più aggressiva è Vodafone 6,99 5G, dedicata a chi proviene da Iliad e virtuali, con 100 giga in 5G e minuti e SMS illimitati. Chi ha anche la linea fissa può puntare su Vodafone Family+ 5G, che offre giga illimitati in 5G, mentre chi abbandona TIM, WindTre, Kena o Very Mobile può scegliere Vodafone 11,99 5G, con 100 giga in 5G che diventano 150 attivando SmartPay. Questa volta però lo scontro si prospetta davvero acceso, in quanto un provider virtuale sta facendo di tutto pur di portare dalla sua parte nuovi utenti rubandoli anche a Vodafone.

La proposta Ops! Mobile e i suoi 300 giga

Dall’altra parte c’è OPS Special 300 GB, l’offerta di Ops! Mobile pensata per chi porta il proprio numero, esclusi i clienti Vodafone. Per 9,99 € al mese si hanno minuti illimitati, 100 SMS e ben 300 giga in 4G, metà di base e metà come bonus. L’attivazione costa 9,90 € una tantum e richiede SPID, con spedizione SIM gratuita. Tutto sembra quindi davvero perfetto per chi vuole avere comodità e quantità di contenuti, misto con un prezzo che vale per sempre e che è tra i più bassi.

Analisi del confronto tra Ops! e Vodafone

Le due strategie sono differenti. Vodafone fa leva sul 5G e su promozioni mirate, premiando la fedeltà (o la portabilità da specifici operatori) e offrendo anche giga senza limiti per chi è cliente fisso. Ops! Mobile invece punta tutto sulla quantità di dati, con un totale di 300 giga, ideale per chi naviga molto ma non ha ancora necessità di 5G. I prezzi sono vicini: 6,99 € per Vodafone in versione “winback” e 9,99 € per Ops!, ma con un pacchetto dati nettamente superiore. La scelta ricade tra chi privilegia la velocità e chi la quantità. Chiaramente saranno gli utenti propendere per ciò che farà più al caso loro e alle loro esigenze.