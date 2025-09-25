Xiaomi: arriva il nuovo aspirapolvere portatile

Nel settore sempre più affollato degli elettrodomestici per la pulizia domestica, la parola d’ordine sembra essere leggerezza. I consumatori chiedono dispositivi maneggevoli, facili da usare anche in spazi ridotti. Il tutto senza rinunciare alla potenza. È in tale contesto che si inserisce il nuovo Xiaomi Vacuum Cleaner P30. Si tratta di un aspirapolvere portatile pronto a fare il suo debutto sui mercati internazionali. Uno degli aspetti che colpiscono è il peso contenuto del motore. Si parla di appena 860 grammi. Caratteristica che rende il dispositivo adatto a sessioni di utilizzo frequenti e non troppo impegnative. La maneggevolezza diventa così un fattore centrale. Dalle superfici più comuni ai punti meno accessibili della casa, la leggerezza si traduce in maggiore praticità. A ciò si aggiunge un serbatoio per la polvere da 200 millilitri, dimensioni in linea con l’approccio compatto del prodotto.
Xiaomi: ecco le caratteristiche del nuovo aspirapolvere
Il Vacuum Cleaner P30 integra un motore da 180 watt capace di raggiungere 110.000 giri al minuto. Con una potenza di aspirazione pari a 22.000 pascal. Specifiche che lo posizionano tra i modelli competitivi della sua fascia, adatti non soltanto alla polvere quotidiana, ma anche a superfici come sedili, divani o tende. Ciò grazie alla spazzola 2 in 1 fornita in dotazione. A garantire un’efficienza costante contribuisce il sistema di filtraggio ciclonico a cono singolo, progettato per separare l’aria dalla polvere sfruttando la forza centrifuga.
La componente energetica è affidata a una batteria da 8.000 mAh, che assicura circa quaranta minuti di autonomia in modalità standard. In alternativa, la funzione turbo porta la potenza al massimo, ma riduce l’uso a una decina di minuti. Una scelta pensata per affrontare sporco più ostinato senza sacrificare del tutto la durata. La ricarica attraverso porta USB-C rappresenta un tratto distintivo, raro in tale segmento, reso ancora più interessante dall’inclusione del caricatore e del cavo nella confezione. Resta da chiarire il prezzo, elemento che determinerà il reale impatto sul mercato. Con il nuovo aspirapolvere Xiaomi punta a consolidare la propria presenza nelle case di un pubblico globale.