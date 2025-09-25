OnePlus 15: effettuato nuovo test su Geekbench

Il mondo degli smartphone di fascia alta è entrato in una fase di grande fermento, e gli ultimi dati provenienti da Geekbench hanno riportato l’attenzione su uno dei modelli più attesi. Si tratta del nuovo OnePlus 15. Dopo settimane di incertezza, il dispositivo torna a mostrarsi con numeri che segnano una netta inversione di tendenza rispetto alle performance registrate a fine agosto. In quell’occasione, le misurazioni avevano sorpreso per la loro debolezza. Una discrepanza che aveva alimentato dubbi e speculazioni, soprattutto considerando che il dispositivo è progettato per integrare lo Snapdragon 8 Elite Gen 5. Il nuovo processore di Qualcomm destinato a guidare il mercato del 2025. La delusione iniziale è però durata poco: i test più recenti raccontano una realtà completamente diversa.

OnePlus 15: ecco cosa emerge dai test su Geekbench

I punteggi emersi di recente mostrano un netto balzo in avanti. Ciò con oltre 3.700 punti in single core e circa 11.000 in multi core. Numeri che confermano l’efficacia della configurazione a due core “Prime” da 4,61 GHz e sei ulteriori a 3,63 GHz. Un risultato che ridisegna il quadro e che porta con sé un’ipotesi sempre più condivisa: la prima prova aveva coinvolto un prototipo non rappresentativo del prodotto finale. Mentre ora ci si avvicina a ciò che arriverà realmente sul mercato.

Riguardo l’autonomia, la prospettiva è altrettanto rilevante: la batteria potrebbe raggiungere una capacità vicina ai 7.000 mAh. Affiancata da un sistema di ricarica cablata a 100 watt e wireless a 50.

E non è tutto. Le indiscrezioni più accreditate parlano inoltre di un display da 1,5K con frequenza di aggiornamento a 165 Hz, fornito da BOE. Inoltre, Geekbench ha rilevato anche la presenza di 16 GB di RAM e un sistema basato su Android 16. A ciò si aggiunge un comparto fotografico con tre sensori principali da 50 MP e del debutto di un nuovo algoritmo proprietario, il DetailMax Engine. Quest’ultimo avrà il compito di garantire qualità d’immagine anche in assenza della partnership con Hasselblad. Con tali nuove premesse, l’attesa per il prossimo OnePlus 15 continua a crescere. Non resta che attendere la sua presentazione ufficiale per scoprirne tutte le caratteristiche.