Fastweb: 5G e giga in più in UE con la sua Mobile Start

Al giorno d’oggi, ogni utente dispone sul proprio numero di cellulare di un’offerta mobile scelta appositamente in base alle sue esigenze in termini di minuti, SMS e gigabyte di traffico dati per navigare in mobilità, la promozione infatti rappresenta un elemento molto importante che sicuramente non deve mai mancare quando si ha a disposizione uno smartphone, soprattutto i gigabyte per navigare in Internet sono diventati ormai indispensabili per chiunque.

Di conseguenza, ogni utente deve saper scegliere l’offerta che reputa più adatta in base alle proprie necessità in modo da poter svolgere tutte le attività di cui normalmente ha bisogno, si tratta di uno step fondamentale che obbliga il consumatore a leggere attentamente i cataloghi di offerte disponibili, in modo da evitare di fare sbagli.

Proprio per questo oggi vi diamo una mano portandovi una nuova offerta lanciata da Fastweb che garantisce tutto il necessario e soprattutto ogni elemento per un’esperienza d’uso davvero perfetta, ricordiamo che attualmente la connessione dati di Fastweb e una tra le più veloci disponibili in Italia e il suo 5G è davvero ottimo.

Tutto per chi ha bisogno di tutto

L’offerta di oggi permette di ottenere le seguenti caratteristiche: 150 GB di traffico dati in connessione 5G, minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti, 17 GB in roaming con 15 GB bonus nell’Unione Europea, il supporto al Wi-Fi Calling e la spedizione della Sim gratis, tutto ciò ha un costo di 9,95 € al mese con un costo di attivazione di 10 €, quest’ultima può essere effettuata comodamente in pochi semplici passaggi direttamente sul sito ufficiale di Fastweb effettuando l’accesso autenticato tramite SPID, se siete interessati, dunque tutto ciò che dovete fare e recarvi sul sito ufficiale per poi seguire gli step indicati direttamente online, l’offerta tra l’altro supporta anche la portabilità da alcune operatori virtuali specifici, sicuramente un’ottima possibilità per chi ha bisogno di tutto e subito.