Monitor TUF Gaming 27″ a prezzo bomba: Amazon lo sconta del 20%

Con un incredibile sconto del 20% oggi avete la possibilità di acquistare il monitor da gaming TUF Gaming VG279QM1A. Monitor da 27″ a un prezzo davvero imperdibile. Non a caso, ci troviamo davanti a una soluzione che si contraddistingue grazie a un display Full HD (1920×1080) da 27” pollici. Frequenza di aggiornamento overclock a 280Hz.

La particolarità di questa soluzione è proprio la progettazione dedicata ai giocatori professionisti. Siete pronti a dare il via a esperienze di gioco uniche con un nuovo monitor?

Monitor da gaming TUF Gaming VG279QM1A in offerta

Come anticipato, ci troviamo davanti a una soluzione che si contraddistingue grazie a un display Full HD (1920×1080) da 27” pollici con frequenza di aggiornamento overclock a 280Hz. Tra i tanti punti di forza che rendono unico questo device vi è anche la tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur Sync che consente alle tecnologie ELMB e a frequenza di aggiornamento variabile di lavorare simultaneamente per eliminare ghosting e tearing per immagini di gioco nitide con frame rate elevati.

Oltre a ciò, non possiamo non sottolineare che la tecnologia High Dynamic Range (HDR) supporta il formato HDR-10 per migliorare le aree luminose e scure. Tale caratteristica, di conseguenza, consente di avere sempre sessioni di gaming ottimali in tutte le scede nel gioco.

Al fine di offrire un’esperienza d’uso sempre perfetta, il marchio ha anche deciso di dotare il dispositivo con la compatibilità per FreeSync Premium e G-Sync. Queste ultime offrono un’esperienza di gioco fluida e senza strappi abilitando la frequenza di aggiornamento variabile. Lo sapete che già tantissimi utenti hanno deciso di procedere con l’acquisto di questo monitor?

Approfittate subito dello sconto Amazon per acquistare il monitor Gaming 27” pollici TUF Gaming VG279QM1A. Oggi costa solamente 159 euro.