Insta360 Wave, il microfono del futuro con AI che migliora le conferenze – Recensione

Oggi è il gran giorno, infatti, Insta360 ha presentato Wave, un microfono che permette di migliorare le conferenze grazie all’intelligenza artificiale. Un prodotto davvero completo che noi di tecnoandroid.it lo abbiamo avuto in anteprima e lo abbiamo messo a dura prova durante i nostri test. Addirittura la sua modularità permette di collegarlo alla per usarlo anche come supporto smart per la webcam.

Viviamo in un’era di paradossi visivi e acustici. Negli ultimi anni, la qualità delle nostre webcam è esplosa, portando risoluzioni 4K e tracciamento AI sulle nostre scrivanie, rendendo le videoconferenze visivamente impeccabili. Eppure, l’audio è rimasto spesso un parente povero, un caotico miscuglio di eco proveniente da stanze non trattate, il ticchettio incessante delle tastiere e voci che fluttuano tra il troppo forte e l’appena udibile. Il problema di fondo è una specializzazione rigida: i microfoni tradizionali sono ottimizzati per un singolo utente in un ambiente controllato, come un podcaster nel suo studio, oppure per una sala riunioni statica, con dispositivi fissi pensati per un contesto aziendale. Raramente sono progettati per la fluidità, e l’imperfezione acustica, del lavoro ibrido moderno.

È proprio in questa zona grigia che si inserisce l’Insta360 Wave. Non si tratta semplicemente di un altro speakerphone a forma di disco, ma del tentativo ambizioso di Insta360 di risolvere questo paradosso. L’azienda, nota per aver infuso intelligenza artificiale nelle sue videocamere, applica ora la stessa filosofia all’audio, combinando un hardware sofisticato con un potente cervello software. Il risultato è un dispositivo dalla doppia anima: uno strumento pensato per elevare la chiarezza nelle sale riunioni aziendali, ma anche un compagno versatile per la scrivania del creatore di contenuti. La domanda che guida questa recensione è proprio questa: può un singolo dispositivo eccellere davvero in entrambi i domini, tradizionalmente serviti da prodotti molto diversi? Con un lancio ufficiale previsto per il 25 settembre 2025 e un prezzo di partenza per l’Italia di 319 €, l’Insta360 Wave si prepara a sfidare i leader del settore, puntando non solo sulla qualità del suono, ma sull’intelligenza con cui questo viene catturato, elaborato e, infine, compreso.

Unboxing

L’esperienza di un prodotto inizia ben prima di accenderlo, e Insta360 sembra comprenderlo appieno. La confezione del Wave si presenta solida e curata, con una grafica minimale che riflette l’estetica di un prodotto tecnologico di fascia alta, in linea con l’identità del brand. Sollevato il coperchio, il dispositivo è immediatamente visibile, alloggiato in un incavo sagomato che lo protegge durante il trasporto. La prima interazione fisica è significativa: con un peso di 490g, il Wave trasmette una sensazione di densità e robustezza che lo distingue dai rivali più leggeri. Non è un peso piuma, ma un oggetto che comunica solidità costruttiva.

Sotto il vassoio principale, la dotazione di accessori del Standard Bundle rivela un’attenzione particolare alla praticità d’uso. Troviamo una custodia da trasporto in tessuto morbido ma resistente, essenziale per un dispositivo che, per sua natura, è destinato a essere spostato tra casa, ufficio e forse anche location esterne. Accanto a essa, un cavo USB-C da 1,5m, sufficientemente lungo per la maggior parte delle scrivanie, e un piccolo ma fondamentale adattatore da USB-A a USB-C. La vera sorpresa, però, è la presenza di un Dongle USB dedicato. Questa non è una scelta banale. Molti concorrenti relegano il dongle a versioni più costose o lo vendono come accessorio opzionale. La sua inclusione di serie è una chiara dichiarazione d’intenti: Insta360 punta a garantire una connessione wireless stabile e a bassa latenza fin dal primo utilizzo, un requisito non negoziabile in ambito professionale, dove l’affidabilità del Bluetooth nativo di un computer può essere incostante. L’impressione generale è quella di un pacchetto completo, pensato per un’implementazione immediata e senza problemi, che non costringe l’utente a cercare adattatori o a preoccuparsi della stabilità della connessione.

Materiali, costruzione e design

Il design dell’Insta360 Wave si discosta nettamente dall’estetica convenzionale degli speakerphone. Abbandonata la forma a “disco volante” resa popolare da brand come Jabra e Anker, Insta360 ha optato per una struttura cilindrica verticale che nasconde la sua caratteristica più distintiva: un meccanismo retrattile. Con una leggera pressione, il corpo superiore del dispositivo si solleva, passando da un’altezza di 198mm a 248mm. Questo movimento, fluido e silenzioso, non è un semplice vezzo estetico. Ha uno scopo funzionale preciso: elevare l’array di microfoni al di sopra del piano della scrivania, allontanandoli da fonti di rumore diretto come il ticchettio della tastiera, il fruscio di fogli e le prime, dannose riflessioni sonore che si generano sulla superficie del tavolo. È un’ingegnosa soluzione fisica a un problema acustico comune.

La costruzione riflette il posizionamento premium del prodotto. Il corpo principale è realizzato in un polimero di alta qualità, opaco e piacevole al tatto, che non trattiene le impronte. La base è solida e gommata, garantendo stabilità. La parte superiore, che ospita l’altoparlante, è protetta da una griglia in tessuto acustico che ammorbidisce l’aspetto tecnologico, mentre il meccanismo di sollevamento rivela un cilindro interno liscio. Il peso complessivo di 490g contribuisce a una sensazione di stabilità e durabilità. Al centro della superficie superiore si trova il display touchscreen da 1.82 pollici, luminoso e reattivo. I controlli touch sono intuitivi e permettono di gestire le funzioni principali senza dover ricorrere a un’applicazione. Le colorazioni disponibili, Nero Grafite e Bianco Artico, sono scelte per integrarsi con discrezione sia in un moderno ufficio open-space sia in un home office curato. Il design del Wave, quindi, non è solo un esercizio di stile, ma una fusione di estetica e funzionalità pensata per migliorare attivamente la performance acustica.

Specifiche tecniche

Per comprendere a fondo le capacità dell’Insta360 Wave, è essenziale analizzare le sue specifiche tecniche. Ho raccolto i dati più rilevanti dai documenti ufficiali per offrire un quadro completo e chiaro. Durante l’analisi, ho notato una piccola discrepanza nelle dimensioni del diametro tra la scheda tecnica dettagliata (che riporta Ø64.3mm) e il comunicato stampa (che indica Ø52.8mm). In questa recensione, farò riferimento al dato della scheda tecnica, in quanto fonte più autorevole per le specifiche ingegneristiche precise.

Categoria Specifica Dettaglio Audio Numero di Microfoni 8 Tipo di Microfono MEMS Risposta in Frequenza 20Hz ~ 20kHz Frequenza di Campionamento 48kHz Raggio di Acquisizione Vocale Fino a 5 metri Potenza Nominale 5W Livello Pressione Sonora Max 91 dB SPL @ 0.5m/1W Algoritmi Audio Audio Full-duplex Sì Cancellazione Rumore (ANS) AI, elimina oltre 300 rumori comuni Controllo Guadagno (AGC) AI AGC Cancellazione Eco (AEC) AI AEC De-reverberazione Basata su AI Beamforming Omnidirezionale, Cardioide, Supercardioide, Figura a 8, Stereo Hardware Processore AI Chip Archiviazione 4GB + 32GB Capacità Batteria 9800mAh Alimentazione in Ingresso 9V/2.2A, 5V/3A Tempo di Ricarica 5 ore Autonomia (in conversazione) Fino a 12 ore Schermo Touchscreen da 1.82 pollici Connettività Dongle, Bluetooth, USB Fisiche Dimensioni Ø64.3mm; Altezza: 198mm (chiuso), 248mm (aperto) Peso 490g Colori Nero Grafite, Bianco Artico

Questi numeri delineano un dispositivo potente, il cui cuore pulsante non è solo l’hardware di cattura, ma soprattutto il processore AI dedicato all’elaborazione del suono in tempo reale. La combinazione di un array di otto microfoni e algoritmi avanzati come la de-reverberazione basata su AI suggerisce una forte enfasi sulla “pulizia” del segnale audio in condizioni non ideali, un aspetto che esploreremo a fondo nei test pratici.

Applicazione

Parlare dell’Insta360 Wave limitandosi al suo hardware sarebbe come descrivere uno smartphone parlando solo del suo schermo. La vera rivoluzione, o almeno l’ambizione, risiede nel software che lo accompagna: l’Insta360 InSight. Questa piattaforma non è una semplice app di controllo, ma un vero e proprio assistente AI per le riunioni, progettato per trasformare l’audio catturato dal Wave in conoscenza strutturata e fruibile. L’idea di fondo è potente: il valore di una riunione non termina quando si chiude la chiamata, ma continua nei dati che ha generato.

InSight agisce come il cervello a cui il Wave, con le sue orecchie sofisticate, invia le informazioni. Una volta terminata una registrazione, un semplice gesto sul touchscreen del dispositivo permette di caricarla nel cloud. Da quel momento, InSight si mette al lavoro. La sua funzione più immediata è la trascrizione in 99 lingue, ma è solo l’inizio. L’intelligenza artificiale è in grado di eseguire l’identificazione degli interlocutori, associando le diverse voci a nomi specifici dopo un breve addestramento, rendendo il verbale immediatamente chiaro e attribuibile. Per contesti professionali, è possibile creare glossari personalizzati per garantire che la terminologia tecnica o aziendale venga trascritta correttamente. Le funzionalità più avanzate, però, sono quelle che generano riassunti intelligenti ed elenchi di cose da fare, estraendo i punti chiave e le azioni concordate durante la discussione. Infine, grazie all’integrazione con modelli linguistici come ChatGPT e Gemini, è possibile interrogare la registrazione, chiedendo ad esempio “Cosa è stato deciso riguardo al budget del progetto X?” e ricevendo una risposta precisa, con un link al momento esatto della conversazione.

1 of 4

Questo servizio opera su un modello freemium. L’acquisto del Wave include un accesso gratuito al piano Base di InSight, che offre 300 minuti di trascrizione al mese. Per un utilizzo intensivo, è necessario passare al piano Pro, che al costo di 20,99 € al mese o 113,99 € all’anno, porta il monte ore a 1200 e sblocca le funzioni AI più avanzate. InSight, quindi, non è un accessorio, ma una componente fondamentale della proposta di valore del Wave, spostando il focus dalla comunicazione in tempo reale alla produttività asincrona.

Hardware

Per realizzare le sue ambiziose promesse software, l’Insta360 Wave si affida a una dotazione hardware di tutto rispetto, progettata per fornire al suo processore AI la maggior quantità possibile di dati acustici di alta qualità. L’elemento centrale è senza dubbio l’array di 8 microfoni. L’utilizzo di un numero così elevato di microfoni a tecnologia MEMS (Sistemi Micro-Elettro-Meccanici) non è casuale. Più sensori ci sono, e più sono distribuiti nello spazio, maggiore è la quantità di informazioni spaziali che il sistema può raccogliere. Questa ridondanza di dati è il carburante per gli algoritmi di beamforming, che possono così isolare con maggiore precisione la voce di chi parla e cancellare i suoni provenienti da altre direzioni.

A elaborare questo flusso di dati c’è un AI Chip dedicato. Sebbene Insta360 non specifichi il modello esatto, la presenza di un processore specializzato è cruciale. Algoritmi complessi come la soppressione del rumore in tempo reale e, soprattutto, la de-reverberazione, richiedono una potenza di calcolo notevole. Affidarsi a un chip generico (DSP) avrebbe potuto introdurre una latenza inaccettabile o limitare l’efficacia degli algoritmi. La scelta di un processore AI dedicato suggerisce che l’elaborazione del suono avviene localmente e istantaneamente, garantendo che l’audio inviato agli interlocutori sia già “pulito”.

Tutta questa potenza di calcolo, però, ha un costo energetico. Questo ci porta al terzo componente hardware chiave: la batteria da 9800mAh. Si tratta di una capacità eccezionalmente grande per questa categoria di prodotti. Per fare un confronto, il Jabra Speak2 75, un diretto concorrente, monta una batteria da 4700mAh, mentre l’Anker PowerConf S500 si ferma a 6700mAh. A prima vista, ci si aspetterebbe un’autonomia da record. Tuttavia, come vedremo, la realtà è più complessa e rivela una scelta di progettazione molto specifica da parte di Insta360.

Prestazioni e autonomia

Le specifiche hardware si traducono in un profilo di prestazioni che privilegia la potenza di elaborazione rispetto alla longevità. L’autonomia dichiarata è di 12 ore in conversazione. Questo dato, sebbene sufficiente a coprire anche la più intensa delle giornate lavorative, risulta inferiore a quello di alcuni concorrenti diretti. Il Jabra Speak2 75, con una batteria che è meno della metà di quella del Wave, dichiara un’autonomia fino a 32 ore. L’Anker PowerConf S500, con una batteria più piccola, arriva a 16 ore. Questa apparente contraddizione ha una spiegazione logica: l’AI Chip e gli otto microfoni del Wave sono costantemente al lavoro, consumando una quantità di energia significativamente superiore rispetto ai sistemi DSP più tradizionali. Insta360 ha fatto una scelta precisa: sacrificare parte dell’autonomia per garantire un’elaborazione audio in tempo reale di livello superiore.

Questa filosofia si riflette anche nei tempi di ricarica. Sono necessarie circa 5 ore per una carica completa, un tempo non trascurabile che suggerisce un utilizzo prevalentemente stazionario durante il giorno, con una ricarica notturna. Non è il dispositivo ideale per chi ha bisogno di autonomia per più giorni consecutivi senza accesso a una presa di corrente. Sul fronte della connettività, il Wave offre tre opzioni che garantiscono flessibilità e affidabilità. La connessione tramite il Dongle USB incluso è senza dubbio la scelta migliore per le chiamate di lavoro critiche, offrendo un collegamento stabile e a bassa latenza, immune dalle interferenze che possono affliggere il Bluetooth. Il Bluetooth rimane un’opzione comoda per l’accoppiamento rapido con smartphone e tablet, mentre la connessione USB via cavo garantisce la massima affidabilità e permette di utilizzare il dispositivo mentre è in carica.

Una caratteristica che proietta il Wave nel futuro è la capacità, promessa tramite un futuro aggiornamento firmware, di collegare in cascata fino a 3 dispositivi in modalità wireless. Questa funzione lo rende una soluzione scalabile, capace di coprire sale riunioni di grandi dimensioni senza la necessità di complessi cablaggi, un vantaggio notevole per le aziende con spazi di lavoro flessibili.

Test

Per mettere alla prova le capacità dell’Insta360 Wave, ho simulato una serie di scenari d’uso realistici, cercando di spingere al limite i suoi algoritmi di intelligenza artificiale. La metodologia si è basata sulla valutazione della qualità audio percepita, sia in uscita (come mi sentono gli altri) sia in entrata (la qualità dell’altoparlante), in ambienti acusticamente imperfetti.

Il primo scenario è stato quello del “caos da home office”. Ho posizionato il Wave sulla mia scrivania, a circa 80 cm da me, e ho avviato una chiamata mentre digitavo energicamente sulla mia tastiera meccanica e con un ventilatore acceso a un paio di metri di distanza. Il risultato è stato notevole. Gli interlocutori hanno confermato di sentire il ticchettio della tastiera, ma come un suono di fondo, molto attutito e non fastidioso. La mia voce, invece, risultava chiara e in primo piano. Ma la vera differenza l’ha fatta la de-reverberazione AI. La mia stanza non è trattata acusticamente e tende a produrre un leggero eco. Con i microfoni tradizionali, questo si traduce in un suono “inscatolato”. Il Wave, invece, è riuscito a eliminare quasi completamente questo effetto, restituendo una voce più secca, diretta e professionale, come se fossi in un ambiente più controllato. La sua forza non risiede tanto nell’eliminare completamente i rumori, quanto nel separarli nettamente dalla voce, rendendo quest’ultima sempre intellegibile.

Successivamente, ho simulato una riunione in una piccola “huddle room” con tre partecipanti virtuali seduti attorno a un tavolo. Utilizzando la modalità Omnidirezionale, il Wave ha dimostrato l’efficacia del suo controllo automatico del guadagno (AGC). Una persona parlava a voce più bassa e a una distanza maggiore, un’altra era più vicina e con un tono di voce più alto. Il Wave ha bilanciato i volumi in modo eccellente, garantendo che tutti gli interventi fossero udibili allo stesso livello dall’altra parte della chiamata, senza picchi o cali improvvisi. Questa funzione, simile alla “Voice Level Normalization” di Jabra, è fondamentale per la fluidità delle conversazioni di gruppo.

Il terzo test si è concentrato sul suo potenziale come strumento per creatori di contenuti. Ho registrato un breve podcast a due voci utilizzando la modalità Figura a 8. Il microfono ha isolato bene le due voci poste frontalmente e posteriormente, riducendo i suoni provenienti dai lati. Poi, passando alla modalità Cardioide per una registrazione vocale solista, ho salvato l’audio direttamente sulla memoria interna da 32 GB. La qualità del file non compresso è buona: la voce è pulita, dettagliata e priva di rumore di fondo. Tuttavia, manca di quella “calore” e profondità caratteristica dei microfoni dinamici di fascia alta come lo Shure MV7+. È un suono tecnicamente perfetto, quasi clinico, che eccelle per chiarezza ma potrebbe non soddisfare i podcaster più esigenti alla ricerca di un timbro specifico. È uno strumento incredibilmente versatile, ma non sostituisce un microfono da studio dedicato per applicazioni puramente artistiche.

Infine, ho replicato lo scenario d’uso più unico: l’abbinamento con la webcam Insta360 Link 2. Ho montato la webcam sopra il Wave e ho avviato una videochiamata con più persone nella stanza. La sinergia è stata impressionante. Non appena una persona iniziava a parlare, il Wave rilevava la direzione del suono e, quasi istantaneamente, il gimbal della Link 2 ruotava per inquadrarla. Il passaggio era fluido e preciso. Quando due persone parlavano in rapida successione da punti diversi della stanza, la webcam si spostava senza esitazioni. Questa funzione di tracciamento dell’oratore, basata sull’audio, crea un’esperienza di videoconferenza dinamica e professionale che nessun’altra combinazione di dispositivi separati può eguagliare. È la dimostrazione pratica della forza dell’ecosistema Insta360.

Approfondimenti

La Scienza del Suono: Come Funziona il Beamforming Adattivo

Una delle tecnologie chiave che definiscono l’Insta360 Wave è il beamforming adattivo. Sebbene il termine possa suonare complesso, il concetto di base è intuitivo. Invece di usare un singolo microfono che cattura il suono da ogni direzione, il Wave ne utilizza otto. Quando un’onda sonora, come la voce di una persona, raggiunge il dispositivo, colpisce ciascuno di questi otto microfoni in momenti leggermente diversi, a seconda della direzione da cui proviene. L’AI Chip analizza questi microscopici ritardi e, attraverso complessi calcoli, può determinare con precisione la posizione della fonte sonora. A questo punto, il processore può “formare un fascio” (beamforming) di ascolto, amplificando digitalmente i segnali provenienti da quella specifica direzione e sopprimendo quelli provenienti da tutte le altre. È come avere un faretto acustico che illumina solo chi sta parlando. La parte “adattiva” significa che questo processo è dinamico: se la persona si sposta, il fascio la segue in tempo reale. Il Wave offre cinque diversi “pattern” di beamforming, selezionabili dal touchscreen, che lo rendono estremamente versatile: Omnidirezionale per catturare a 360 gradi, ideale per tavole rotonde; Cardioide per focalizzarsi su chi sta di fronte, perfetto per un singolo presentatore; Supercardioide, una versione ancora più stretta del cardioide che massimizza la reiezione dei rumori laterali; Figura a 8 per catturare fronte e retro, ottimo per interviste a due; e Stereo per una registrazione ampia e naturale, adatta a usi creativi.

Oltre la Cancellazione del Rumore: La Magia della De-reverberazione AI

Mentre la cancellazione del rumore (noise cancellation) è una tecnologia ormai diffusa, che si occupa di eliminare suoni “additivi” come il ronzio di un condizionatore o il rumore del traffico, la de-reverberazione affronta un problema molto più subdolo e complesso: il riverbero. Il riverbero non è un rumore esterno, ma è il suono stesso della stanza: è la voce di chi parla che rimbalza sulle pareti, sul soffitto, sul pavimento e sul tavolo, e torna al microfono con un leggero ritardo, creando quell’effetto “eco” o “inscatolato” che rende l’audio poco professionale e faticoso da ascoltare. Rimuoverlo è computazionalmente molto difficile, perché il sistema deve distinguere il suono diretto (la voce che arriva per prima) da migliaia di riflessioni quasi identiche che arrivano subito dopo. L’Insta360 Wave integra un algoritmo di de-reverberazione basato su AI che è stato addestrato per riconoscere e isolare queste riflessioni, sopprimendole in tempo reale. Questa è una delle sue caratteristiche più importanti e un vero differenziatore rispetto a molti concorrenti, che si limitano a una cancellazione dell’eco più basilare. Il risultato pratico è che anche in una stanza vuota e con molta eco, il Wave riesce a produrre un audio che suona più vicino, più intimo e decisamente più pulito, migliorando drasticamente l’intellegibilità e la qualità percepita della comunicazione.

L’Ecosistema Intelligente: Wave e InSight in Sinergia

La vera strategia a lungo termine di Insta360 non risiede solo nell’hardware del Wave, ma nella sua profonda integrazione con la piattaforma software Insta360 InSight. Il microfono diventa il punto di ingresso in un ecosistema di produttività. Il flusso di lavoro è progettato per essere privo di attriti: al termine di una riunione registrata, basta un gesto sul touchscreen del Wave per avviare l’upload sicuro nel cloud di InSight. Da lì, la piattaforma prende il sopravvento. L’audio viene trascritto, i relatori vengono identificati e viene generato un riassunto con i punti salienti e le azioni da intraprendere. Questo trasforma una conversazione effimera in un asset aziendale permanente, ricercabile e analizzabile. Questa sinergia ha anche implicazioni sul modello di business: l’hardware, con il suo prezzo una tantum, funge da “chiave” per accedere a un servizio software in abbonamento. Il valore percepito del Wave, quindi, non dipende solo dalla sua qualità audio, ma anche dall’utilità che l’utente o l’azienda attribuisce ai servizi di InSight. Per un’organizzazione che già spende risorse per la verbalizzazione manuale delle riunioni o per servizi di trascrizione di terze parti, l’abbonamento a InSight Pro potrebbe rappresentare un notevole risparmio e un’ottimizzazione dei processi.

Il Duo Dinamico: Integrazione con la Webcam Insta360 Link 2

L’integrazione tra l’Insta360 Wave e la webcam Insta360 Link 2 è forse l’esempio più lampante della visione d’ecosistema dell’azienda. Venduti insieme nel bundle audio-video da 548 €, i due dispositivi comunicano tra loro per creare un’esperienza di videoconferenza intelligente che va oltre la somma delle loro parti. La funzione chiave è il tracciamento dell’oratore basato sull’audio. L’array di otto microfoni del Wave non si limita a catturare il suono, ma ne localizza la provenienza con grande precisione. Questa informazione di “direzione di arrivo” viene trasmessa in tempo reale alla Link 2, che orienta il suo gimbal motorizzato per inquadrare automaticamente la persona che sta parlando. Se in una riunione intervengono più persone da diverse posizioni, la webcam si sposta fluidamente dall’una all’altra, senza alcun intervento manuale. Questo non solo rende le riunioni più dinamiche e coinvolgenti per chi le segue da remoto, ma libera anche i partecipanti dalla necessità di rimanere fissi davanti a una telecamera. È una soluzione elegante che risolve un problema comune nelle sale riunioni ibride e che rappresenta un forte incentivo per gli utenti a investire in entrambi i prodotti, creando un “lock-in” tecnologico basato su una funzionalità unica e di grande valore.

Usabilità e Interfaccia Utente: L’Esperienza Touchscreen

L’adozione di un display touchscreen da 1.82 pollici è una delle scelte di design più audaci dell’Insta360 Wave e un chiaro elemento di differenziazione rispetto alla concorrenza, che si affida quasi universalmente a pulsanti fisici o a sfioramento. Questa scelta ha un impatto diretto e positivo sull’usabilità. Invece di dover interpretare icone o combinazioni di tasti, l’utente ha a disposizione un’interfaccia grafica chiara e leggibile. Cambiare il pattern di beamforming, ad esempio, non richiede la pressione ripetuta di un pulsante, ma una semplice selezione da un menu visivo che mostra le cinque opzioni disponibili. Avviare o fermare una registrazione, regolare il volume o attivare il mute sono operazioni immediate e confermate da un feedback visivo. Questa interfaccia rende il Wave molto più accessibile e intuitivo, soprattutto per sfruttare le sue funzionalità più avanzate senza dover necessariamente aprire un’app sullo smartphone o sul computer. L’esperienza d’uso è più simile a quella di un moderno dispositivo smart che a quella di una periferica per ufficio. Naturalmente, un touchscreen introduce una potenziale maggiore fragilità rispetto ai pulsanti fisici, ma nell’uso quotidiano su una scrivania o in una sala riunioni, i vantaggi in termini di immediatezza e chiarezza superano di gran lunga questo potenziale svantaggio.

Non Solo Riunioni: Il Wave come Strumento per Creator

Sebbene il suo posizionamento principale sia nel mondo delle riunioni professionali, Insta360 strizza l’occhio anche al mondo dei creatori di contenuti, un mercato che conosce molto bene. Il Wave possiede diverse caratteristiche che lo rendono un’opzione interessante per podcaster, streamer e YouTuber. La capacità di funzionare come registratore autonomo, grazie ai 32 GB di memoria interna capaci di archiviare fino a 1000 ore di audio, lo trasforma in un efficace “field recorder” per interviste o registrazioni in esterna, eliminando la necessità di un computer. La flessibilità offerta dai cinque pattern di beamforming è un altro punto a suo favore: si può passare rapidamente da una configurazione per intervista (Figura a 8) a una per voce solista (Cardioide), fino a una per catturare l’ambiente sonoro (Stereo). Tuttavia, è importante essere realistici. L’anima del Wave risiede nei suoi microfoni MEMS, progettati per la massima chiarezza del parlato. Questo significa che, sebbene l’audio sia tecnicamente pulito e preciso, potrebbe mancare del carattere e della ricchezza armonica che i creatori più esigenti cercano in microfoni specializzati, come i dinamici (es. Shure MV7+) o i condensatori a largo diaframma (es. Rode NT-USB+). Il Wave si propone come un eccellente “coltellino svizzero” per il creatore che necessita di un unico dispositivo versatile per più scenari, ma non ambisce a sostituire un microfono da studio di alta gamma per la registrazione musicale o vocale di livello professionale.

1 of 15

Funzionalità

Riassumendo, l’Insta360 Wave si distingue per un insieme di funzionalità che lo elevano ben al di sopra di un semplice speakerphone. La sua caratteristica più unica è la capacità di operare come registratore standalone. Con 32GB di memoria interna, può catturare ore di audio in alta qualità senza essere collegato a nessun altro dispositivo, una versatilità che i suoi diretti concorrenti semplicemente non offrono. A questa si aggiunge l’innovativa funzione di pre-registrazione AI, una sorta di rete di sicurezza che salva costantemente gli ultimi cinque minuti di audio. Se un momento importante accade prima di premere il tasto di registrazione, non andrà perso.

Il controllo granulare sull’ambiente sonoro è un altro pilastro della sua offerta. Il sistema di beamforming adattivo non è solo una specifica tecnica, ma una funzionalità tangibile che, attraverso i suoi cinque pattern di cattura, permette all’utente di adattare il comportamento del microfono a qualsiasi scenario, da una riunione affollata a una registrazione solista. Infine, il flusso di lavoro è reso incredibilmente efficiente dall’integrazione con il cloud. La possibilità di caricare una registrazione sulla piattaforma InSight con un singolo gesto sul touchscreen elimina passaggi macchinosi e trasforma immediatamente l’audio catturato in un documento di lavoro analizzabile. Queste funzionalità, messe insieme, delineano un dispositivo pensato non solo per parlare, ma per catturare, preservare e ottimizzare l’informazione.

Pregi e difetti

Dopo un’analisi approfondita, è possibile distillare i punti di forza e le debolezze dell’Insta360 Wave in un quadro sintetico. Questo dispositivo si presenta come una soluzione ambiziosa, con picchi di eccellenza in aree innovative ma anche con alcuni compromessi da considerare.

Pregi:

Qualità audio eccellente in ambienti difficili grazie a de-reverberazione e cancellazione del rumore AI.

Design innovativo e funzionale con meccanismo retrattile e display touchscreen.

Versatilità unica: speakerphone, registratore standalone e microfono per creator in un unico dispositivo.

Potente ecosistema software con la piattaforma InSight per trascrizioni e riassunti.

Integrazione perfetta con la webcam Insta360 Link 2 per il tracciamento intelligente dell’oratore.

Difetti:

Autonomia della batteria (12 ore) inferiore a quella di alcuni concorrenti chiave.

Tempo di ricarica di 5 ore relativamente lungo.

Il pieno potenziale del software InSight richiede un abbonamento a pagamento.

Il prezzo premium lo colloca in una fascia di mercato altamente competitiva.

La qualità audio per la creazione di contenuti potrebbe non eguagliare quella dei microfoni dedicati.

Prezzo

L’Insta360 Wave si posiziona nel segmento premium del mercato, con un prezzo di lancio in Italia di 319 € per il bundle standard. Il pacchetto che include anche la webcam Insta360 Link 2 sale a 548 €. Questo posizionamento lo mette in diretta competizione con prodotti affermati come il Jabra Speak2 75, che orbita nella stessa fascia di prezzo, e lo distanzia da opzioni più economiche come l’Anker PowerConf S500.

Tuttavia, giudicare il Wave solo sul prezzo dell’hardware sarebbe riduttivo. La sua proposta di valore è intrinsecamente legata all’ecosistema software. Il prezzo d’acquisto include l’accesso al piano base di Insta360 InSight, ma per sfruttare appieno le capacità di trascrizione e analisi AI, è quasi indispensabile considerare il costo del piano Pro, pari a 113,99 € all’anno. Il costo totale di possesso (TCO) per un utente professionale è quindi più alto di quello che il cartellino iniziale suggerisce. Il valore percepito, di conseguenza, diventa soggettivo. Per chi cerca unicamente uno speakerphone di alta qualità, il prezzo potrebbe sembrare elevato, soprattutto considerando l’autonomia non eccezionale. Per un’azienda o un professionista che vede un ritorno sull’investimento nell’automazione della verbalizzazione e nell’analisi delle riunioni, il costo combinato di hardware e software potrebbe invece rappresentare una soluzione economicamente vantaggiosa rispetto ad alternative frammentate.

Conclusioni

In definitiva, l’Insta360 Wave non è un semplice aggiornamento incrementale nel mondo degli speakerphone. È un tentativo coraggioso di ridefinire la categoria, trasformando un dispositivo per la comunicazione in un hub intelligente che cattura, elabora e comprende le conversazioni. La sua forza non risiede solo nella capacità di farci sentire bene, ma nella sua abilità di estrarre valore da ciò che viene detto, grazie a un’intelligenza artificiale che lavora incessantemente per pulire l’audio e trasformarlo in dati utili.

Lo scenario d’uso ideale è quello del professionista moderno che opera in un contesto ibrido: il team leader, il consulente, il formatore che si muove tra l’ufficio, la casa e spazi di co-working, spesso in condizioni acustiche non ottimali. È il dispositivo perfetto per chi considera le riunioni non come un obbligo, ma come una fonte di informazione preziosa da conservare e riutilizzare, e che quindi trarrà il massimo beneficio dalla piattaforma InSight. Lo consiglierei senza esitazioni a chi è già investito nell’ecosistema video di Insta360, per creare una postazione di videoconferenza sinergica e intelligente, e ai creatori di contenuti che cercano un unico strumento versatile per registrare podcast, interviste e voice-over in mobilità.

Al contrario, non è la scelta migliore per l’utente nomade che necessita della massima autonomia possibile, né per l’audiofilo o il musicista che ricerca il calore e il carattere timbrico di un microfono da studio dedicato. E, naturalmente, per chi ha un budget più limitato e per cui le avanzate funzioni di trascrizione e analisi AI rappresentano un lusso non necessario, esistono alternative più focalizzate e convenienti.