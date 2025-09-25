AUDI E5 Sportback: 10mila ordini in soli 30 minuti

Per chi non lo sapesse recentemente Audi ha deciso di lanciarsi in una nuova avventura rappresentata dall’inizio del suo commercio all’interno del mercato cinese, questo passo in avanti viene fatto in collaborazione con SAIC e tutto ciò porta ad alcune peculiari caratteristiche presenti nelle sue vetture e nel listino offerto alla community cinese, la scritta Audi infatti è scritta interamente in lettere maiuscole proprio per sottolineare la partnership e per di più le vetture non mostreranno il logo con i quattro anelli tipico delle automobili Audi.

Tutte queste differenze sono fatte proprio per differenziare le vetture dedicate a questo mercato che ha registrato numeri record non appena la società ha aperto ai pre ordini, nello specifico in appena 30 minuti sono state preordinate ben 10.153 AUDI E5 Sportback, numeri decisamente da capogiro che fanno ben sperare la società tedesca che per la prima volta si affaccia su questo mercato.

Caratteristiche dell’auto

Per quanto riguarda la vera protagonista, la vettura, quest’ultima misura 4.881 mm lunghezza per 1.959 mm larghezza per 1.478 mm altezza, si basa sulla nuova piattaforma Advanced Digitized Platform e offre un abitacolo decisamente minimalista, ma caratterizzato da tanta tecnologia grazie alla presenza di un display da 27 pollici che integra sia i dati di bordo che il sistema multimediale, il quale viene mosso dal processore Snapdragon 8295.

Per quanto riguarda invece ciò che è presente sotto il telaio, la vettura è disponibile in quattro varianti di cui nello specifico due con motore singolo attrazione posteriore e due con motore doppio e trazione integrale, in entrambi i casi le varianti si distinguono per le potenze: 220 o 300 kW con singolo motore e 425 o 579 kW con doppio motore, le batterie integrate consentono secondo il ciclo CTLC una percorrenza di 733Km.

Per quanto riguarda il prezzo, la vettura in Cina avrà un prezzo di partenza pari a 235.900 yuan che al cambio sono circa 28.200 euro.