Doom arriva persino su una sigaretta elettronica

Il mito di Doom sembra non avere limiti. Nato nel 1993 come rivoluzione del genere sparatutto, il videogioco continua a vivere grazie alla creatività dei modder, che da anni si divertono a portarlo su dispositivi impensabili. Negli anni si è visto girare Doom su frigoriferi intelligenti, power bank, smartwatch e persino all’interno di un file PDF. Una sfida diventata un vero e proprio meme tra gli appassionati, che desiderano dimostrare che il titolo id Software può essere eseguito ovunque, anche su hardware ridicolo. In quanto adattare il codice a dispositivi con risorse limitate richiede ingegno, competenze e tanta passione.

Doom come esperimento culturale e tecnologico

Negli ultimi giorni Reddit ha documentato due nuovi traguardi. Il primo riguarda una calcolatrice Casio scientifica trasformata in mini console. Si tratta di un classico quasi rituale per chi frequenta la scena del modding, tanto che esistono interi siti dedicati a queste modifiche. Ma l’impresa che ha catturato l’attenzione è un’altra, Doom che gira sul display di una sigaretta elettronica dal costo di circa 30€. In questo caso il gioco non viene eseguito nativamente, ma trasmesso in streaming sul piccolo schermo LCD da 323×173 pixel tramite un firmware personalizzato e un collegamento USB. L’esperimento è reso possibile dal microcontrollore ARM Puxa PY32F403XC, supportato da 64KB di RAM e 16MB di memoria flash esterna. Una configurazione minima, che però basta a trasformare un oggetto quotidiano in una piattaforma videoludica bizzarra.

La community non si limita a dimostrare pura bravura tecnica. Ogni nuovo progetto è anche una celebrazione del mito di Doom, capace di adattarsi a contesti sempre diversi. Il gioco, per sua natura leggero e flessibile, si presta a diventare banco di prova per hacker, studenti e appassionati di elettronica. Il creatore della mod su sigaretta elettronica ha persino messo a disposizione uno strumento online, VapeCloudStreamer, che permette di replicare facilmente l’esperimento. Così Doom diventa un linguaggio comune, capace di unire generazioni di programmatori intorno a una sfida creativa.

Il risultato è che oggi, a più di trent’anni dall’uscita, Doom non è solo un videogioco, ma un fenomeno culturale. La sua presenza su calcolatrici, dispositivi medici, stampanti e ora sigarette elettroniche conferma la sua immortalità. Ogni nuova installazione è un tributo a un titolo che non smette di divertire, incuriosire e sorprendere.