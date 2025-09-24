TIM Mobile Digital: l’offerta 5G ULTRA solo online con eSIM

TIM lancia Mobile Digital, la nuova offerta attivabile esclusivamente online e dedicata ai nuovi clienti. Con un canone di 12,99€ al mese, il pacchetto integra 150GB in 5G ULTRA, minuti illimitati e 200 SMS verso tutti i numeri nazionali, insieme a una serie di servizi digitali inclusi senza costi aggiuntivi. La proposta punta non solo sulla potenza della rete, ma anche sulla sostenibilità. L’offerta infatti è disponibile soltanto in versione eSIM, eliminando completamente l’uso di plastica e carta.

Il servizio 5G ULTRA garantisce velocità fino a 2Gbps e priorità di accesso alla rete mobile TIM, un vantaggio importante in situazioni di congestione. In questo modo, l’esperienza utente diventa più fluida sia per lo streaming di contenuti multimediali, sia per gaming, smart working e studio online. I clienti avranno a disposizione anche 16GB in roaming UE, utilizzabili anche in Svizzera e Regno Unito.

TIM Mobile Digital: attivazione semplice e tanti servizi inclusi

Uno degli elementi di forza di TIM Mobile Digital è la semplicità di attivazione. Bastano SPID e una carta di credito per completare il processo interamente online. La eSIM viene inviata via QR code tramite email ed è immediatamente attivabile sul proprio smartphone compatibile, senza rischi di smagnetizzazione o danneggiamento. È possibile anche gestire più numeri sullo stesso dispositivo.

Oltre alla connettività, TIM arricchisce l’offerta con Google One 100GB, il servizio Navigazione Sicura, e l’opzione TIM One Number, che consente di utilizzare lo stesso numero anche su smartwatch. In più, grazie a Ricarica Automatica, il rinnovo mensile è garantito senza pensieri, l’importo viene addebitato direttamente sulla carta, evitando di restare senza linea.

Insomma, per chi cerca un pacchetto completo che unisce convenienza, velocità e attenzione all’ambiente, TIM Mobile Digital 5G ULTRA rappresenta una delle proposte più competitive sul mercato. Con l’attivazione gratuita e il primo mese incluso, l’operatore punta a conquistare nuovi clienti con una soluzione che guarda al futuro della connessione mobile.