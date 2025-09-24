Euronics: promozioni Logitech create per i gamer e non solo

Tra cuffie, microfoni, mouse e volanti, Euronics ha riunito il meglio della tecnologia gaming per permetterti di giocare come se fossi su un podio olimpico… senza alzarti dal divano. E la cosa più bella? Nessuna scusa per non aggiornare la tua postazione, perché con leofferte Expert su Logitech non dovrai spendere un mutuo intero. Preparati a scoprire accessori che trasformano qualsiasi sessione di gioco in pura magia, o almeno in pura precisione, e a trovare gadget che non sapevi nemmeno di desiderare. Non perdere tempo: apri il volantino e lasciati guidare da Euronics in un viaggio tra prezzi irresistibili e prodotti Logitech da urlo.

Le offerte Logitech da Euronics

La scelta dei prodotti Logitech qui è talmente ampia che potresti passare ore a decidere da dove cominciare. Non c’è fretta, ma attenzione: una volta visto il G915 X LIGHTSPEED Wireless Gaming Keyboard a 189 euro, rischi di volerlo subito sulla tua scrivania. E non è tutto: tra cuffie, microfoni e mouse, ogni angolo del tuo setup può diventare un piccolo tempio del gioco. Euronics ha deciso di sorprendere i gamer con una gamma Logitech incredibile. Inizia con il Mouse gaming G502 X LIGHTSPEED-Nero a 89,90 euro, perfetto per movimenti fulminei. Non puoi ignorare il G535 Wireless Gaming Headset a 79,90 euro, ideale per immergerti nei tuoi giochi preferiti. Euronics propone anche la versione cablata, G335 Wired Gaming Headset-Nero a 39,90 euro.

Per chi ama registrare o streaming, il Microfono dinamico Yeti GX-Nero a 99 euro è un must assoluto. E non finisce qui: la Tastiera gaming G515 LIGHTSPEED TKL a 99,90 euro ti garantisce precisione e velocità, mentre il G923 SE Volante da corsa e pedali (PS5/PS4) a 259 euro trasforma qualsiasi gara in un’esperienza realistica. Infine, per completare il setup, le Cuffie Gaming G535 LIGHTSPEED-Blu/Nero a 69,90 euro aggiungono stile e comfort. Euronics non smette di sorprendere, e con Logitech ogni sessione di gioco è più entusiasmante che mai.