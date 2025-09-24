Batterie turbo: il grafene di Monash potrebbe eliminare le attese di ricarica

Uno dei problemi per gli utilizzatori di dispositivi elettronici di qualsiasi tipo, è quello di ritrovarsi con la batteria scarica.
Questo è un problema soprattutto per chi con smartphone, tablet o computer ci lavora. Perché potrebbero trovarsi con dispositivi scarichi e che si caricano lentamente.
Nonostante l’avanzamento della tecnologia abbia raggiunto livelli mai visti prima, fino a oggi non si è riusciti a trovare una soluzione. Bisogna cercare di accelerare i tempi di ricarica dei dispositivi, molto spesso davvero troppo lenti.
Adesso però, per tutti coloro che utilizzano questi dispositivi quotidianamente, potrebbe esserci una svolta.
Probabilmente, infatti, si è trovata una soluzione per ridurre i tempi di ricarica, permettendo agli utenti di usufruire maggiormente dei propri dispositivi.
L’università di Monash ha fatto una scoperta incredibile
La scoperta arriva direttamente dall’Australia, e in particolare dall’Università di Monash, dove pare Abbiano trovato un metodo per accelerare i tempi di ricarica delle batterie.
Si è scoperto, infatti, che utilizzando il grafene per le batterie si possono ottenere accumulatori capaci di ricaricarsi quasi immediatamente.
Il grafene è un ottimo materiale. Si tratta di un materiale composto da un solo strato di atomi di carbonio a nido d’ape che lo rende molto flessibile, leggero e soprattutto conduttivo.
Lavorando questo materiale, si è ottenuto il M-rGO che potrebbe andare a sostituire alcune componenti delle batterie, rendendole più resistenti.
I primi test hanno rivelato che le batterie che sfruttano elettrodi in grafene hanno un tempo di ricarica davvero molto breve, rispetto alle ore impiegate nelle comuni batterie utilizzate al momento.
Se questa tecnologia dovesse essere ritenuta idonea per la distribuzione, si tratterebbe di una vera e propria rivoluzione per tutti i consumatori che potranno avere dispositivi con ricariche istantanee e auto elettriche ricaricate in poco tempo.
Un altro punto a favore sarebbe la sostenibilità, poiché batterie costruite con materiali più longevi portano a un utilizzo più duraturo.