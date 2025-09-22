Galaxy S25: in Italia arriva One UI 8

La gamma Samsung Galaxy S25 stanno ricevendo un aggiornamento importante. Si tratta di One UI 8, basato su Android 16. Dopo i ritardi legati alla precedente versione, ora Samsung ha puntato su una distribuzione più rapida, concentrandosi su ottimizzazioni del sistema e miglioramenti intelligenti. Uno degli elementi più rilevanti della One UI 8 riguarda l’integrazione di strumenti di intelligenza artificiale in grado di adattarsi alle abitudini dell’utente. Funzioni come Now Bar e Now Brief vengono ora ampliate per offrire aggiornamenti in tempo reale sull’attività delle app, sui media e sui contenuti multimediali preferiti. L’obiettivo è semplificare le routine quotidiane, fornendo suggerimenti personalizzati su musica, video, traffico e promemoria. Con un’interazione più stretta con applicazioni come Samsung Health e i Galaxy Watch.

Samsung Galaxy S25: ecco le novità introdotte da One UI 8

La funzione Sottotitoli in chiamata trasforma le conversazioni in testo in tempo reale, e la tastiera con Interprete facilita traduzioni istantanee durante la digitazione. Mentre strumenti AI aggiuntivi come Studio Ritratti di Assistente foto permettono di catturare immagini artistiche anche di soggetti inaspettati, come gli animali domestici. La user experience è stata ridefinita per adattarsi ai diversi dispositivi del marchio. Il nuovo design dell’orologio permette una personalizzazione completa, dal font al colore, fino alle dimensioni.

L’aggiornamento introduce anche un approccio più solido alla sicurezza dei dati. Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) crea ambienti criptati per ciascuna app. Mentre Knox Matrix rileva rischi gravi e gestisce logout e notifiche sui dispositivi collegati. Il Wi-Fi sicuro viene potenziato con crittografia post-quantistica, rafforzando la protezione anche sulle reti pubbliche. In parallelo, le patch di settembre 2025 correggono numerose vulnerabilità, alcune ad alto rischio.

La diffusione della One UI 8 in Italia rappresenta non solo un aggiornamento tecnico, ma anche un passo verso un ecosistema Galaxy più coerente e intelligente. L’integrazione di AI, sicurezza avanzata e personalizzazione apre a un futuro in cui gli smartphone diventano veri assistenti quotidiani.