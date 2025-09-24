Microsoft porta Copilot nel gaming: aiuti in tempo reale per i giocatori

Microsoft ha annunciato una novità che segna l’ingresso definitivo dell’AI nel mondo del gaming: Copilot ora può supportare i giocatori durante le loro sessioni di gioco, fornendo suggerimenti e consigli in tempo reale. La funzione, già disponibile in fase beta, permette di chiedere assistenza per strategie, missioni o achievement. Per esempio, chi gioca a Minecraft potrà chiedere come costruire una fattoria e ricevere subito una guida passo per passo.

Copilot non si limita al gameplay, ma può anche aiutare a orientarsi tra le funzioni dell’ecosistema Xbox e indicare come sbloccare obiettivi o gestire le impostazioni. L’obiettivo è ridurre il tempo passato a cercare guide esterne, offrendo soluzioni immediate senza uscire dal gioco.

Come funziona Gaming Copilot

La funzione è rivolta a un pubblico maggiorenne (18+) ed è disponibile in tutto il mondo, esclusa la Cina. Si può attivare con comandi vocali tramite la modalità push-to-talk, oppure tenerla visibile in un piccolo widget grazie alla Mini Mode. Su PC è sufficiente installare l’app Xbox, aprire la Game Bar con la combinazione Windows + G, cliccare sull’icona Copilot e accedere con il proprio account Microsoft. Da ottobre arriverà anche su smartphone, con riconoscimento automatico del gioco in esecuzione e possibilità di avviare la conversazione con un tocco.

Impatti sul settore e prospettive future

Non mancano i primi dubbi, soprattutto da parte dei siti che pubblicano guide e tutorial, che potrebbero vedere calare il traffico se i giocatori inizieranno a usare Copilot come fonte principale di aiuto. Per Microsoft, invece, questa mossa si inserisce in una strategia più ampia di integrazione dell’AI nei propri prodotti: dalla collaborazione con OpenAI, che ha portato 13 miliardi di investimenti, all’adozione di strumenti intelligenti in Windows, Bing e persino nel Blocco Note.

In ambito gaming, l’azienda sta lavorando anche a progetti sperimentali come Muse, un modello AI capace di generare concept visivi per i videogiochi. Copilot per il gaming rappresenta quindi un altro passo per trasformare l’esperienza interattiva e portarla verso un futuro sempre più personalizzato e immediato.