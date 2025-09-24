Oppo A6 Pro 4G è ufficiale, ecco le caratteristiche

Il produttore tech Oppo ha da poco annunciato in veste ufficiale un nuovo smartphone di fascia media. Si tratta del nuovo Oppo A6 Pro 4G, il quale va ora ad affiancare gli altri modelli già annunciati dall’azienda, tra cui i nuovi Oppo A6 Pro 5G e Oppo A6 GT e Oppo A6i. Tra le sue peculiarità, spicca senz’altro la presenza di una batteria piuttosto ampia pari a ben 7000 mah. Vediamo qui di seguito il resto delle caratteristiche.

Oppo annuncia in veste ufficiale il nuovo medio di gamma Oppo A6 Pro 4G

Oppo A6 Pro 4G è il nuovo smartphone di fascia media annunciato in queste ore dal noto produttore tech. Come già accennato in apertura, ci troviamo di fronte al quarto modello di questa nuova serie. Come suggerisce anche il suo nome, questo smartphone garantisce una navigazione sulle sole reti 4G. Di conseguenza, troviamo come processore il soc MediaTek Helio G100. Quest’ultimo viene comunque supportato da tagli di memoria comprendenti fino a 8 GB di memoria RAM di tipo LPDDR4X e fino a 256 GB di storage interno di tipo UFS 2.2.

Una delle sue peculiarità è senz’altro la grande batteria. Quest’ultima ha infatti una grande capienza pari a ben 7000 mah. Gli utenti potranno ricaricarla in tempi estremamente rapidi grazie al supporto alla ricarica rapida da ben 80W. Lo smartphone stupisce anche sul fronte. Qui è infatti presente un display con tecnologia OLED. Si tratta di un pannello con una diagonale pari a 6.57 pollici con una elevata risoluzione pari al FullHD+.

Anche il comparto fotografico è degno di nota. Troviamo infatti un sensore fotografico principale da 50 MP supportato da un sensore ausiliario di profondità pari a 2 MP. La fotocamera anteriore per i selfie è invece pari a 16 MP.

Prezzi e disponibilità

Per il momento il nuovo Oppo A6 Pro 4G è stato avvistato in Vietnam. Il suo prezzo parte da circa 265 euro al cambio attuale.