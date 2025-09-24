Leapmotor D19: il nuovo SUV premium punta in alto

A quanto pare, il 16 ottobre sarà presentata ufficialmente la Leapmotor D19. Le immagini diffuse mostrano un’auto ancora camuffata, ma le foto spia circolate online svelano linee poderose e proporzioni imponenti. Il prezzo di partenza dichiarato è di circa 300.000 yuan, poco meno di 35.900 euro. Una cifra che segna un salto verso una nuova fascia di mercato per l’azienda. La D19 si posizionerà sopra l’attuale serie C, diventando il modello più costoso nella storia di Leapmotor. Sarà solo elettrica o arriverà anche una versione con range extender? Questo lo vedremo.

Leapmotor anche in Europa?

La casa automobilistica ha lasciato trapelare pochi dettagli tecnici, ma uno è stato confermato: la presenza del nuovo chip Qualcomm Snapdragon 8797. Una scelta che fa intuire sistemi avanzati di infotainment e funzioni di connettività di livello superiore. La produzione dovrebbe partire nel primo trimestre del 2026, con le prime consegne previste per la metà dello stesso anno. Nel frattempo, cresce la curiosità per gli interni. Saranno all’altezza delle aspettative di un modello premium? Le indiscrezioni parlano di comfort superiore e di materiali selezionati, pensati per conquistare anche il pubblico europeo.

Il mercato europeo ha già infatti accolto con interesse i modelli della gamma Leapmotor. Da poco è arrivato il SUV elettrico B10, ulteriore segnale della volontà di ampliare l’offerta. La domanda che circola è chiara: la Leapmotor D19 raggiungerà anche le strade europee? I SUV sono tra i veicoli più richiesti e un modello premium potrebbe attirare l’attenzione di molti automobilisti. Non è un caso che Stellantis abbia espresso soddisfazione per l’investimento in Leapmotor, definendolo strategico per il futuro. L’arrivo di un SUV di grandi dimensioni e dal carattere esclusivo potrebbe rafforzare la presenza del marchio in mercati sempre più competitivi. L’attesa è altissima e dovremmo ancora un pochino per sapere se la Leapmotor ha creato davvero il SUV che vorrebbero tutti.