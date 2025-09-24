CoopVoce, con la promo EVO 50 hai a disposizione 50 giga a soli 5,90 € al mese

CoopVoce è uno degli operatori telefonici virtuali più apprezzati da parte della clientela.

Si tratta dell’operatore nato dalla collaborazione tra Coop Italia e l’operatore tradizionale TIM.

CoopVoce infatti, permette di usufruire di promozioni mobili convenienti affidandosi alla copertura di TIM.

L’operatore propone delle tariffe telefoniche davvero convenienti, e una in particolare a un prezzo davvero accessibile.

CoopVoce: la promo Evo 50 disponibile fino al 24 settembre

EVO 50 è una promozione disponibile online che forma il perfetto connubio tra giga, voce, SMS e costo accessibile.

L’offerta prevede 50 giga, minuti illimitati e 1000 SMS verso tutti, stesso prezzo bloccato per sempre, zero vincoli è zero costi extra, la possibilità di auto ricaricarsi facendo la spesa e l’attivazione con SPID, a soli 5,90 € al mese. Inoltre tutti i giga si possono utilizzare in Unione Europea e nel Regno Unito.

CoopVoce: altre promozioni da non perdere

Non solo Evo 50, poiché CoopVoce mette a disposizione degli utenti tante altre valide alternative.

Ad esempio, Evo 100 è la tariffa da attivare se si ha bisogno di 100 giga di Internet, minuti limitati e 1000 SMS verso tutti, e in più stesso prezzo per sempre bloccato, zero vincoli e zero costi extra, la possibilità di auto ricaricarsi facendo la spesa e l’attivazione con SPID. Il prezzo di questa tariffa è di soli 7,90 € al mese.

Per tutti coloro che abbiano bisogno di vedere di più, CoopVoce presenta Evo 200, promozione disponibile entro il 30 settembre, con 200 giga di Internet, minuti illimitati e 1000 SMS verso tutti, stesso prezzo bloccato per sempre, zero vincoli zero costi extra, la possibilità di euro di ricaricarsi facendo la spesa e l’attivazione con lo SPID. In questo caso il costo è di 7,90 € al mese in promozione.

Per i clienti che abbiamo bisogno solamente di navigare su Internet, CoopVoce presenta WEB 300, con 300 giga di Internet alla massima velocità, stesso prezzo bloccato per sempre, zero vincoli zero costi extra, la possibilità di auto ricaricarsi facendo la spesa e l’attivazione con SPID, a soli 13,90 € al mese.