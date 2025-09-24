Motorola Moto G86: crolla il prezzo con l’offerta shock di Amazon

Con uno sconto del 35% lo smartphone Motorola Moto G86 5G 8/256 può essere acquistato risparmiando una cifra importante rispetto ad altri giorni. Se volete finalmente cambiare il vostro attuale device con uno dotato di potenza e prestazioni eccellenti in ogni circostanza, questo modello è perfetto per voi.

Un device perfetto che grazie allo schermo pOLED da 6,67” consente di dare vita all’intrattenimento in un modo che avete sempre desiderato. Perché perdere altro tempo? Oggi il prezzo offerto da Amazon è super conveniente e tantissimi utenti come voi hanno già deciso di procedere con l’acquisto.

Motorola Moto G86 5G 8/256 in offerta su Amazon

Non passa di certo inosservato grazie al design elegante e resistente dotato di innovativa certificazione MIL810H e Gorilla Glass 7i. Le caratteristiche citate finora non sono le uniche che contraddistinguono questo smartphone a marchio Motorola. Se volete scattare foto perfette con colori vivi e chiari potete farlo grazie al sistema fotografico da 50 MP con sensore luce ambiente. E’ infatti in grado di scattare foto straordinariamente dettagliate sia di giorno che di notte e catturare una porzione più grande della scena con l’obiettivo ultragrandangolare. Tale device, dunque, diventa la soluzione perfetta anche per coloro che cercano una soluzione perfetta per scattare foto e registrare video.

Prestazioni senza alcuna preoccupazione fino a sera. Tutto grazie alla presenza di un’eccellente batteria da 5200 mAh e ricarica rapida da 33W. Lo sconto proposto da Amazon oggi è del 35% e vi consente di pagare il Motorola Moto G86 8/256 a solamente 227 euro anziché 349.