Modalità XBOX su console portatili Windows: la rivoluzione è già qui

La modalità XBOX per Windows, finora pensata come esclusiva delle future console portatili di Microsoft, ora è disponibile ufficialmente. Alcuni utenti hanno infatti scoperto come attivarla su console dotate di Windows11, come le ROG Ally o le MSI Claw, utilizzando l’aggiornamento 25H2 rilasciato nel canale Release Preview.

L’interfaccia dedicata si avvia direttamente a schermo intero con l’app Xbox, evitando di caricare processi tipici del desktop di Windows. Tale approccio libera preziose risorse hardware. Ad esempio, non viene avviato Esplora risorse e si risparmiano circa 2GB di memoria RAM. Il risultato è un ambiente più snello, fluido e interamente studiato ed ottimizzato per il gioco.

XBOX: prestazioni migliorate e libreria completa sulle console portatili

La nuova esperienza non riguarda però solo l’estetica. In modalità XBOX, gli utenti hanno anche accesso immediato a tutta la libreria dei propri giochi, che siano acquistati su Microsoft Store, Steam o Battle.net. A completare il quadro c’è la Game Bar, adattata per l’uso su schermi portatili, che consente di registrare, monitorare e gestire sessioni di gioco senza intoppi.

Un aspetto importante è che la modalità non sostituisce del tutto Windows 1, resta infatti possibile avviare applicazioni di sistema anche all’interno dell’ambiente XBOX. Ciò rende l’esperienza flessibile e vicina a quella delle console casalinghe, pur mantenendo i vantaggi di un PC portatile.

L’attivazione, però, non è ufficiale. Per sbloccarla occorre scaricare l’aggiornamento 25H2 e seguire procedure non supportate da Microsoft. Questo significa che instabilità, bug e persino la necessità di reinstallare Windows sono rischi reali. Per molti appassionati però la possibilità di testare subito la modalità XBOX rappresenta un’opportunità irrinunciabile. Il lancio delle console Xbox Ally, previsto per ottobre 2025, rappresenterà la consacrazione ufficiale di questa interfaccia. Ma la sua disponibilità ufficiosa segna già un passo concreto verso il futuro dei videogame, che porta l’esperienza XBOX completa nel palmo della propria mano.