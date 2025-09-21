Windows: arriva un sistema di ricerca universale grazie a Google

Google sembra pronta a rivoluzionare la ricerca su Windows, e lo fa con un approccio che sorprende. Si tratta della nuova Google App for Windows, ancora in fase sperimentale. Quest’ultima permette agli utenti di cercare contenuti sul web, file di Google Drive, applicazioni installate e documenti salvati sul computer. Tutto da un unico punto. Il funzionamento ricorda molto quello già visto sui Chromebook. Con la possibilità di richiamare la barra di ricerca tramite la combinazione di tasti Alt + barra spaziatrice. Offrendo così un accesso rapido e intuitivo a tutto ciò che serve.

Google presenta una nuova app di ricerca per Windows

Il punto di forza dell’app è la sua reattività. Digitando le prime lettere, i risultati compaiono quasi istantaneamente. Ciò grazie al sistema di Autocomplete che fornisce suggerimenti e risultati senza necessità di cambiare finestra o applicazione. Gli utenti che l’hanno provata segnalano un’esperienza fluida e affidabile, con tempi di risposta rapidi e una precisione che ricorda quella della ricerca web di Google.

L’app non si limita ai testi: integra anche Google Lens per la ricerca visuale, permettendo di ottenere informazioni direttamente da immagini. Inoltre, offre una modalità AI opzionale che abilita l’interazione con Gemini, per risposte più approfondite e conversazionali. Si tratta, per ora, di un esperimento riservato agli utenti iscritti al programma di Beta testing di Google Labs, e disponibile esclusivamente per residenti negli Stati Uniti.

Windows integra da anni un sistema di ricerca locale, ma le esperienze passate non hanno mai convinto del tutto. La forte dipendenza da Bing ha, inoltre, limitato la flessibilità, impedendo agli utenti di ottenere risultati rapidi e precisi. La Google App for Windows potrebbe quindi rappresentare una svolta: un sistema di ricerca universale e veloce, capace di unire la potenza del motore web più utilizzato al mondo con la comodità della ricerca locale e dei file personali. Se l’esperimento supererà la fase beta e diventerà disponibile su scala globale, potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui gli utenti Windows interagiscono con i propri dispositivi.