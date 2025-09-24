Sony: gran parte dei guadagni arrivano dai giochi PC

Uno dei più grandi colossi per quanto riguarda il mondo dei videogiochi sicuramente è Sony, la società giapponese infatti ha scritto la storia di questo mondo e allo stesso tempo continua a scriverla anno dopo anno, ovviamente il suo pennino è rappresentato da PlayStation e la sua scrittura è rappresentata dai titoli che produce per quest’ultima, la console infatti ha rappresentato la fortuna della società e i suoi giochi sono sicuramente tra i più apprezzati grazie ai soprattutto alle esclusive decisamente importanti.

Nonostante questo contesto decisamente ben strutturato, la società però negli ultimi anni ha dovuto accettare di produrre videogiochi multi piattaforma per poter aumentare le vendite dal momento che recludere i propri titoli ad un solo dispositivo poteva trasformarsi in una vera e propria stanza ermetica per i guadagni, tutto ciò nel corso del tempo ovviamente ha aumentato i guadagni di Sony al punto da ottenere un dato decisamente sorprendente.

I titoli pc fanno la differenza

Secondo un ultimo report redatto da TechSpot, I titoli first party sviluppati da Sony anche per pc hanno garantito all’incirca il 30% dei guadagni totali della società nel 2024, ovviamente si tratta di stime ufficiose che possono essere però facilmente dedotte andando a triangolare i vari utili sviluppati nel corso dei trimestri dello scorso anno.

Come se non bastasse, si tratta di un andamento che ha goduto di una crescita costante già dagli scorsi anni, fin da quando la società ha iniziato a vendere i giochi anche per pc, segno inequivocabile che sicuramente sviluppare i giochi in esclusiva solo per PlayStation rappresenta una strategia vincente, ma trasformarla in una situazione stagnante e troppo chiusa può essere allo stesso tempo controproducente.

Nonostante tutto, comunque, Sony continua ad avere un atteggiamento decisamente più conservatore rispetto ad esempio a Microsoft, dal momento che le esclusive PlayStation nel caso arrivino anche su pc, arrivano comunque con un ritardo temporale decisamente sostenuto in modo da ottenere entrambe le situazioni, sia l’esclusiva sia il multipiattaforma.