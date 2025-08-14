Pc portatile ad un prezzo BOMBA solo su Aliexpress

Per chi è alla ricerca di un PC portatile economico ma dalle buone prestazioni e dal design unico su Aliexpress è disponibile una vera e propria occasione. Il noto store online sta infatti proponendo un laptop davvero eccezionale e soprattutto ad un prezzo bomba. Gli utenti potranno infatti acquistarlo ad un prezzo molto basso di appena 306,83 euro. Si tratta di un notevole risparmio, se si pensa che il suo solito prezzo è di 455,74 euro e il tutto grazie al notevole sconto proposto da Aliexpress pari al 32%. Per acquistarlo, basterà cliccare su QUESTO LINK.

Aliexpress, PC portatile ad un prezzo BOMBA, è da acquistare

Quest’oggi sarà possibile acquistare sul noto store di shopping online Aliexpress un PC portatile davvero super. Come già accennato in apertura, ci troviamo di fronte ad un laptop dal prezzo economico ma allo stesso tempo dalle performance elevate. Sotto al cofano è infatti presente uno dei processori Intel più potenti. Si tratta nello specifico del soc Intel i7 8500Y. Gli utenti potranno acquistare questo favoloso laptop nel taglio di memoria con 16 GB di RAM e addirittura 1 TB di memoria interna di SSD ad un prezzo bomba di 306,83 euro.

Gli utenti potranno usufruire di vari contenuti multimediali grazie ad un pannello di qualità. Il display è un IPS LCD con una diagonale pari a 15.6 pollici e con una elevata risoluzione pari a FullHD. Le cornici attorno allo schermo sono decisamente ottimizzate e il pannello è inoltre dotato di una rifinitura anti-riflesso. Gli utenti potranno poi accedere con estrema semplicità e sicurezza al PC grazie alla presenza di un sensore biometrico per lo sblocco posto sul trackpad. All’appello sono poi presenti varie porte, tra cui due porte USB A, una porta mini HDMI e il jack audio per le cuffie.

Ricordiamo che la spedizione è rapida e gratuita e che non sono previste spese doganali.