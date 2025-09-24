Google Home si aggiorna alla versione 3.40: ecco le novità e i fix

Google ha rilasciato la versione 3.40 dell’app Google Home, un aggiornamento che porta diverse novità pensate per rendere l’esperienza più fluida e personalizzabile, in attesa del debutto di Gemini previsto per la release 3.41. La principale innovazione è il nuovo editor per le automazioni, che introduce le “condizioni”. Grazie a questa funzione è possibile stabilire regole più precise, ad esempio impostare un’azione solo in determinati giorni della settimana o in base allo stato di un dispositivo (acceso o spento). L’interfaccia dell’editor è stata completamente rinnovata e si può accedere alla nuova sezione tramite il tab Automazioni > Crea > Nuova automazione.

Miglioramenti per termostati, telecamere e preferiti

Un’altra novità riguarda il supporto ampliato per i termostati Nest, con l’aggiunta dei controlli per l’acqua calda e la possibilità di programmare il riscaldamento, funzione disponibile per la prima volta anche per i modelli europei e inglesi. Sono stati semplificati anche i controlli Eco e la visualizzazione della temperatura esterna. Per quanto riguarda le telecamere, arrivano i filtri eventi direttamente dall’interfaccia di visualizzazione: sarà possibile filtrare in modo rapido per persone, veicoli e altre categorie, senza dover passare dal tab Attività.

Nella sezione Preferiti compaiono invece i suggerimenti di dispositivi, utili per chi non ha ancora configurato preferiti. Questi suggerimenti possono essere modificati in qualsiasi momento, permettendo di avere un accesso immediato ai dispositivi più usati.

Correzioni di bug per un’esperienza più stabile

Oltre alle nuove funzioni, l’aggiornamento 3.40 risolve alcuni problemi segnalati dagli utenti. È stato corretto un bug di layout su iOS che impediva la visualizzazione completa dello schermo durante la configurazione di un dispositivo, in particolare quando si inseriva il nome personalizzato di una stanza o la password del Wi-Fi. Sistemato anche un errore che bloccava l’accesso alle impostazioni di blocco per alcuni account con accesso limitato.

Con queste modifiche, Google Home diventa più intuitiva e pronta ad accogliere le novità della prossima versione, che introdurrà l’attesa integrazione con Gemini.