Google Home aggiorna i termostati Nest in Europa

Google non smette di puntare sulla domotica, anche se il supporto ai vecchi termostati Nest di prima e seconda generazione terminerà nell’ottobre 2025. In attesa di quel momento, l’azienda continua però ad arricchire l’esperienza degli utenti europei con aggiornamenti importanti. Dopo l’introduzione della programmazione manuale, arrivano nuove funzioni che ampliano il controllo sul riscaldamento e sull’acqua calda, con particolare attenzione ai modelli più recenti come il Nest Learning Thermostat di terza generazione e, in parte, il Nest Thermostat E.

Google arricchisce l’app Home con più funzioni per i dispositivi smart

Tra le novità emerge la possibilità di aumentare temporaneamente la produzione di acqua calda, utile soprattutto per chi possiede caldaie con tecnologia On/Off. Gli utenti possono ora impostare con maggiore precisione gli orari per l’acqua calda e regolare la temperatura nei modelli compatibili. È stato introdotto anche un pulsante Eco che permette di attivare o disattivare rapidamente la modalità risparmio energetico.

Le migliorie però non si limitano ai termostati. L’ aggiornamento infatti estende i controlli a climatizzatori, stufe connesse e sistemi split certificati Matter o Works With Google Home, tutti gestibili tramite una nuova interfaccia a schermo intero. Le innovazioni non riguardano soltanto il riscaldamento, ma anche la gestione del comfort ambientale. Nella scheda Preferiti dell’app Google Home è ora possibile aggiungere riquadri dedicati al meteo e alla qualità dell’aria. Gli utenti possono così visualizzare in tempo reale temperatura esterna, condizioni atmosferiche e indice di qualità, elementi che aiutano a calibrare meglio climatizzazione e riscaldamento. La temperatura esterna poi, viene mostrata nella schermata di controllo del termostato, favorendo regolazioni rapide.

Google ha quindi semplificato l’accesso ai comandi più usati, migliorando l’interfaccia e correggendo bug che causavano problemi nei controlli dopo la modifica della temperatura. Questi interventi testimoniano la volontà del colosso di Mountain View di offrire un sistema domestico sempre più smart, intuitivo e orientato al risparmio energetico. Anche se i vecchi Nest perderanno pian piano le funzioni cloud, gli utenti dei modelli più recenti potranno godere di strumenti sempre più completi. L’ obiettivo di Google nella smart home? Rendere la gestione del clima domestico un’esperienza semplice, intelligente e sostenibile.