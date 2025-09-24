Gemini arriva su Google TV: comandi vocali e interazioni avanzate

Ok, ci siamo: è arrivato Gemini su Google TV. Gli utenti ora possono avere a disposizione l’assistente intelligente anche sulle loro TV. Come Google fa sapere però non ci sarà alcun problema nell’utilizzare i soliti comandi che venivano usati con Google Assistant. La differenza starà in alcune nuove funzioni più all’avanguardia nell’interazione naturale con il grande schermo. L’AI è stata progettata per adattarsi al contesto della visione domestica: non solo suggerirà cosa guardare, ma potrà rispondere a domande, dare consigli e proporre contenuti personalizzati. L’attivazione avviene tramite il comando vocale “Hey Google” o con il tasto microfono del telecomando.

Interazioni e possibilità d’uso

Gemini su Google TV offre numerose possibilità di utilizzo. È possibile chiedere suggerimenti per trovare un film che metta d’accordo tutti, aggiornarsi su una serie TV, descrivere un contenuto di cui non si ricorda il titolo e chiedere opinioni o recensioni prima di iniziare la visione. Per esempio, si può domandare “cos’è successo nell’ultima stagione di Outlander?” oppure “qual è la nuova serie TV ambientata in ospedale di cui parlano tutti?”.

L’assistente può anche proporre video di approfondimento su YouTube, aiutare nei progetti scolastici, offrire consigli per imparare nuove abilità come suonare la chitarra o suggerire ricette veloci. L’obiettivo è trasformare il televisore in un hub interattivo per intrattenimento, informazione e apprendimento, con risposte più contestuali e conversazioni naturali.

Disponibilità sui dispositivi Google TV: ecco la lista

Il debutto di Gemini avviene sui TV TCL della serie QM9K, già compatibili con Google TV. Entro la fine dell’anno la funzione sarà estesa ad altri modelli, inclusi Google TV Streamer, Walmart 4K Pro, Hisense U7, U8 e UX 2025 e TCL QM7K, QM8K e X11K della gamma 2025. Con questa integrazione, Google compie un passo importante per portare l’intelligenza artificiale direttamente nel salotto di casa, rendendo l’esperienza televisiva più ricca e personalizzata.