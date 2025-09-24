Apple: ecco l’app per sfruttare al massimo i nuovi iPhone

Con l’arrivo dei nuovi iPhone nei negozi, Apple ha colto l’occasione per aggiornare la propria offerta dedicata agli utenti professionisti del video. Nel dettaglio, l’azienda di Cupertino sta per introdurre la versione 2.0 di Final Cut Camera. L’app, pensata per sfruttare al massimo le capacità di registrazione degli smartphone di ultima generazione, si propone come uno strumento avanzato. Ideale per chi desidera un controllo completo sulla produzione video direttamente dal proprio dispositivo mobile. Uno dei punti di forza dell’aggiornamento è il supporto al formato ProRes RAW. Pensato per catturare dati grezzi dal sensore e garantire una libertà senza precedenti in fase di post-produzione. Gli utenti possono così intervenire su parametri come esposizione, bilanciamento del colore e processi più complessi come il demosaicing.

Apple propone la versione 2.0 di Final Cut Camera

Accanto a ProRes RAW, la nuova release introduce la genlock. Una soluzione che permette di sincronizzare in automatico più flussi video provenienti da dispositivi diversi. La tecnologia semplifica notevolmente la fase di montaggio, eliminando una delle operazioni più laboriose nella produzione multi-camera.

L’aggiornamento include, inoltre, strumenti per registrazioni HDR con Apple Log 2, gestione avanzata del timecode, accesso rapido al teleobiettivo da 200 mm e regolazioni dinamiche del formato video in verticale o orizzontale. Tutte tali funzioni puntano a trasformare l’iPhone in un centro di produzione compatto ma potente.

È importante evidenziare che la nuova versione dell’app Final Cut 2.0 è compatibile con un numero limitato di iPhone. Nello specifico, sono compresi i due 15 Pro, tutti i modelli della serie 16 e 17 e la variante Air. L’app è disponibile gratuitamente per gli utenti interessanti sull’App Store di Cupertino.

L’attenzione a dettagli tecnici avanzati e la possibilità di sfruttare appieno il potenziale dei nuovi iPhone indicano una direzione chiara. Gli smartphone non sono più soltanto strumenti di consumo, ma piattaforme in grado di supportare progetti creativi di alto livello. Aprendo a scenari che vanno ben oltre l’ambito amatoriale.