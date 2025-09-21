iPhone Air, il debutto più freddo della linea Apple

Mentre il clamore attorno ai nuovi iPhone 17, 17 Pro e Pro Max cresce, l’iPhone Air sembra faticare a trovare il suo spazio. Negli Stati Uniti, il modello più sottile mai prodotto da Apple è l’unico che, a diversi giorni dal lancio dei preordini, risulta ancora in pronta consegna. Nessuna attesa, spedizione garantita per il giorno successivo. Un dato che, pur in assenza di numeri ufficiali, alimenta il sospetto che il debutto dell’Air non stia rispettando le aspettative iniziali.
iPhone Air è un telefono rivoluzionario, ma forse troppo avanti
Non si tratta di una tendenza mondiale. In Italia, per esempio, l’iPhone Air condivide tempi di spedizione simili agli altri modelli, con consegne previste tra il 3 e il 10 ottobre. Tuttavia, è nel mercato americano – da sempre indicatore chiave per Apple – che si evidenzia questa discrepanza. I preordini di iPhone 17 e Pro richiedono un’attesa di circa tre settimane, mentre per il modello Pro Max si sfiora già il mese. In questo scenario, l’assenza di code per l’Air rappresenta un campanello d’allarme. O quanto meno un segnale da non sottovalutare.
L’iPhone Air doveva essere la grande scommessa di Apple per il 2025. Presentato come il dispositivo più sottile mai creato dall’azienda, ha catalizzato per settimane l’attenzione della stampa e dei dirigenti, incluso Tim Cook. Tuttavia, le sue specifiche più estreme sembrano aver diviso il pubblico. L’unica fotocamera posteriore, una batteria dalla capacità ridotta e l’assenza di SIM fisica hanno sollevato dubbi tra molti utenti. Nonostante le recensioni preliminari parlino di un design affascinante, è chiaro che alcuni compromessi non siano passati inosservati.
Le voci interne riferivano già mesi fa di una produzione contenuta. Apple, infatti, avrebbe destinato solo il 10% della capacità produttiva all’Air, a fronte di un 40% riservato al Pro Max. Una scelta forse prudente, che oggi sembra confermata dai primi riscontri. Gli analisti invitano comunque alla cautela. Il vero test comincerà quando il dispositivo sarà disponibile nei negozi, pronto per essere provato dal pubblico. Toccarlo con mano, secondo molti, potrebbe fare la differenza.