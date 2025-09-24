Rice University crea metamateriale morbido per dispositivi medici

Alla Rice University sta prendendo forma un’idea che sembra uscita da un romanzo di fantascienza, ma che in realtà potrebbe cambiare la medicina dall’interno, letteralmente. Un gruppo di ricercatori ha infatti creato un metamateriale soffice capace di modificare la propria forma e le proprie dimensioni sotto l’influenza di un campo magnetico, per poi mantenere quella configurazione anche senza ulteriori stimoli. In altre parole, un materiale che non solo si adatta, ma ricorda la nuova forma come se avesse una memoria incorporata.

Materiali intelligenti che cambiano forma e mantengono memoria

Questa scoperta nasce da una sfida che la medicina affronta da tempo: realizzare dispositivi che possano muoversi o restare stabili all’interno del corpo senza danneggiarlo. Gli strumenti rigidi possono essere efficaci, ma rischiano di creare complicazioni come ulcerazioni o irritazioni, mentre i materiali morbidi, pur essendo più sicuri, tendono a perdere consistenza e funzionalità. Il nuovo metamateriale unisce i due mondi. È flessibile al punto da piegarsi e modellarsi, ma al tempo stesso abbastanza resistente da sopportare carichi compressivi oltre dieci volte il proprio peso, anche in condizioni estreme come alte temperature o ambienti corrosivi.

Il segreto è nella struttura interna, progettata attraverso microarchitetture realizzate con stampi 3D. Queste includono piccoli elementi che, una volta stimolati, si deformano e bloccano la nuova configurazione. È un po’ come se il materiale avesse una sorta di “fermo” invisibile che gli consente di restare nella posizione scelta senza bisogno di ulteriore energia. Durante i test, il metamateriale ha mostrato una sorprendente resistenza, mantenendo le proprie caratteristiche anche dopo immersioni prolungate in soluzioni acide che simulano l’ambiente dello stomaco.

Gli scenari possibili sono affascinanti. Un dispositivo costruito con questo materiale potrebbe essere ingerito in una forma compatta e poi espandersi una volta arrivato nel punto giusto, adattandosi all’ambiente circostante senza creare danni. Potrebbe trasportare farmaci e rilasciarli in modo mirato, oppure esercitare forze meccaniche controllate per trattare specifiche condizioni. I ricercatori stanno già esplorando soluzioni legate al trattamento dell’obesità, ma guardano anche oltre, immaginando applicazioni persino nella cura di animali marini che necessitano di dispositivi morbidi ma robusti.

È una tecnologia che racconta bene il confine sempre più sottile tra ingegneria e biologia. Se oggi è ancora in fase sperimentale, non è difficile pensare che presto materiali simili diventeranno parte integrante della medicina quotidiana, trasformando l’idea stessa di dispositivo medico in qualcosa di vivo, dinamico e capace di adattarsi.